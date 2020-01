Dai “beverini” alla musica, è la settimana del Circolo Gagarin

Settimana agile al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Una settimana che inizia martedì 28 gennaio con il primo appuntamento di Beverini, un percorso di degustazioni per raccontare, celebrare e comprendere il buon bere, alla scoperta di quattro produttori indipendenti.

Si inizia con il TIM, storico liquore di Cardano al Campo, da poco tornato in produzione (per info clicca qui).

Spazio, come sempre, alla musica: vi aspettiamo sabato 1 febbraio per un live tra pop-rock, shoegaze e canzone autoriale italiana anni ’70 e ’80 con Minnie’s e Tiki Baby Tiger. i Minnie’s tornano al Circolo per presentare il nuovo album, in equilibrio tra shoegaze, elettroniche ed emo rock di stampo statunitense, con una radice forte nella canzone autorale italiana degli anni ’70/’80. Ad aprire la serata Tiki baby Tiger, ovvero 4 ragazzotti a cui piace intrecciare limpidi giri armonici a calde distorsioni. Ascolta qualcosa.