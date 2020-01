Due passeggiate per scoprire la valle della Bevera e il parco cintura sud di Varese

Due passeggiate per scoprire altrettanti parchi del territorio.

Domenica prossima, 2 febbraio, la Giornata internazionale delle zone umide vedrà un doppio appuntamento tra Varese e Viggiù.

In quest’ultimo comune, infatti, alle 9.30 nel parcheggio di largo della Resistenza partirà la visita a piedi del Plis (parco locale di interesse sovracomunale) “Valle della Bevera”. Alle 9.45, invece, dalla piazza Statuto di Bizzozero comincerà quella al Plis “Cintura Verde Sud Varese”.

«Queste due iniziative – spiega l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – si collocano all’interno del progetto ‘Corridoi Insubrici’ e puntano a valorizzare un patrimonio di tutti. Domenica cittadini e turisti potranno conoscere da vicino i due importanti parchi, che nel prossimo futuro saranno oggetto di importanti interventi: con la vittoria di una bando promosso da Fondazione Cariplo, infatti, il progetto porterà alla rinaturalizzazione di diversi punti del territorio e alla creazione di nuove aree umide, nonché alla realizzazione di una adeguata cartellonistica che renda i parchi sempre più fruibili».

Protagonisti del progetto, oltre alla Fondazione Cariplo, sono il Comune di Varese, il Parco regionale ‘Campo dei Fiori’ e Legambiente.

Per entrambe le passeggiate, pensate per consentire la partecipazione anche dei bambini a partire dai 7 anni e della durata di due ore e mezza ciascuna, sono consigliati abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare, per l’escursione nel parco “Cintura Verde Sud Varese”, i numeri 0332.974084 e 340.4101253 o l’indirizzo mail legambiente.varese@gmail.com; per il parco “Valle della Bevera”, invece, il numero 340.7995914 o la mail francemora@libero.it.

In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.