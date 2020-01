Edizione 2020 della Giornata della trasparenza

L’incontro, che si svolgerà il 15 gennaio presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria di via Dunant n. 3 a Varese, potrà essere seguito dai cittadini in modalità streaming. Sarà questa l’occasione per presentare agli interlocutori interni ed esterni il “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” e raccogliere contributi e suggerimenti in una logica di empowerment e partecipazione.

Il piano elaborato è proposto in consultazione sul sito web dell’Agenzia dal 10 gennaio al 30 gennaio, prima che venga deliberato. Si configura come lo strumento che rende sistematico il processo di prevenzione del rischio, ne definisce gli obiettivi e il programma delle attività finalizzate alla effettiva applicazione delle misure. Il tema della legalità sarà affrontato secondo una prospettiva bio-psico-sociale, con l’intervento di Vincenzo Marino, medico psicoterapeuta, specialista in psicologia medica, psichiatria. Interverrà anche Lorenzo Dalla Palma, sostituto procuratore presso il Tribunale di Varese, che tratterrà gli aspetti di carattere penale dei comportamenti corruttivi.

Giornata della Trasparenza ATS Insubria

Aula Magna – Sala Granero Porati – Via Dunant, 3 – Varese

PROGRAMMA

Ore 8.45

Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Introduzione e presentazione a cura del Moderatore

Matteo Inzaghi – Giornalista

Ore 9:15 Apertura dei lavori

Lucas Maria Gutierrez – Direttore Generale ATS Insubria

Ore 9:30 Approccio sociologico al tema della corruzione:

spunti di riflessione su cause, effetti e strategie di prevenzione

Vincenzo Marino – Medico Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Medica, Psichiatra

Ore 11:00 La corruzione dal punto di vista giuspenalista

Lorenzo Dalla Palma – Sostituto Procuratore – Tribunale di Varese

Ore 11:45 Il sistema di prevenzione del rischio in ATS Insubria

Ester Poncato – Direttore Sociosanitario ATS Insubria

Daniela De Bernardi – Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza ATS Insubria

Ore 12:30 Tavola Rotonda

Edoardo Majno – Direttore Sanitario ATS Insubria

Carlo Maria Iacomino – Direttore Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali ATS Insubria