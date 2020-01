European Green Deal, l’Europa investe contro i cambiamenti climatici

Sabato 25 gennaio il Movimento Federalista Europeo apre le iniziative dell’anno con un incontro, a Gallarate, dedicato all’European Green Deal e al ruolo della UE nel mondo.

“Un European Green Deal per gestire la transizione verso la sostenibilità ambientale, cambiando il modello di sviluppo e dando all’Unione Europea la capacità di agire in campo fiscale. Il ruolo dell’UE nel mondo: quale una politica estera e di difesa, verso l’Africa e il Medio Oriente, per un nuovo ordine mondiale, contro il protezionismo e i disegni egemonici delle superpotenze”.

Appuntamento sabato 25 gennaio 2020, ore 17.30 nella sala delle Acli (mansarda), via Arnaldo Agnelli 33, Gallarate.

Introduce Antonio Longo, segretario MFE Gallarate, seguono interventi delle Associazioni.