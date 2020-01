“Facciamo rissa?”, baby gang rompe il braccio ad un 12enne sull’autobus

Erano usciti di casa per portare a passeggio il cane, due fratelli di 12 e 13 anni vengono avvicinati da un gruppetto di ragazzi all’incirca della loro età e il più piccolo viene preso a pugni e calci senza motivo.

La vicenda è stata ricostruita in una denuncia presentata questa mattina (mercoledì) negli uffici del posto di polizia di stato presso l’ospedale di Circolo di Varese..

Il fatto è avvenuto attorno alle 17 di ieri, martedì, a bordo di un autobus della linea H delle Autolinee Varesine, in zona San Fermo. I due ragazzi avevano raggiunto il capolinea a piedi, insieme al loro cane, e quando hanno deciso di tornare indietro hanno deciso di usare il mezzo pubblico a bordo del quale c’era la banda di ragazzini composta da 7-8 elementi.

Non appena l’autobus è ripartito il gruppetto si è avvicinato ai due ragazzini e lo ha praticamente circondato. Uno di loro avrebbe espresso chiaramente ai due la volontà di fare una rissa. I due non avrebbero nemmeno avuto il tempo di allontanarli che uno di loro ha afferrato il 12enne al collo, prendendolo alle spalle, e lo avrebbe scaraventato a terra, qualcun’altro invece lo avrebbe preso a calci sul braccio (provocandogli la rottura del radio) e in faccia (frattura composta del setto nasale). Da quanto dichiarato dalla sorella della vittima, l’autista non si sarebbe accorto di nulla.

A quel punto l’aggressione è terminata e i due fratelli sono scesi dal mezzo alla prima fermata disponibile. Una volta avvisati i parenti, la vittima dell’aggressione è stata portata in Pronto Soccorso dove gli sono state riscontrate lesioni con una prognosi di 20 giorni.