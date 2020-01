Falò di San’Antonio a Saronno: eventi, orari e viabilità

Dopo un fine settimana ricco di eventi, a conclusione della festa in onore di Sant’Antonio Abate si attende la sagra di venerdì 17 gennaio. Di seguito tutti gli eventi della giornata e per concludere il grande falò.

Dalle 8:00 alle 9:00 > Santa messa nella chiesetta di S. Antonio Abate (via G.D’Annunzio, Saronno).

Dalle 9:30 > Animazione del 'Borgo contadino' con personaggi in costume d'epoca e animazione nella corte contadina.

Dalle 12:00 > I piatti della tradizione lombarda

Dalle 14:00 alle 19:00 > Benedizione degli automezzi presso l’Oratorio S.Giovanni Bosco – Sacra Famiglia (via S. Francesco 13, Saronno).

Ore 15:00 > Benedizione degli animali nel Borgo di fronte alla chiesetta di S. Antonio Abate

Ore 18:30 > Polenta e formaggio

Dalle 19:00 > I piatti della tradizione lombarda

Ore 20:30 > Intrattenimento musicale Banda Cittadina di Saronno

Ore 21:15 > Falò di Sant'Antonio

Attenzione alla viabilità, perché durante la sagra via D’Annunzio, via Randaccio e via Concordia saranno vietate alle autovetture.

Perché un falò in onore di Sant’Antonio Abate? Sant’Antonio è considerato il patrono del fuoco e il protettore degli animali domestici. È interessante notare che l’accensione di un grande fuoco nel primo mese dell’anno era comune anche tra gli antichi celti. In tale periodo dell’anno infatti venivano accessi grandi fuochi in onore del dio Lug, la divinità più importante nel pantheon celtico, considerato il protettore degli animali domestici. Perché il fuoco? Perché da sempre simboleggia la volontà di abbandono e di purificazione di tutto ciò che appartiene al passato, per rinnovarsi ed essere pronti per l’arrivo della primavera.