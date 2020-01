Il falò di Sant’Agnese 2020. 430 anni dopo la nomina del Papa sommese

Come ogni anno si ripete la tradizione per festeggiare la patrona di Somma Lombardo. Quella Sant’Agnese che, come vuole la tradizione, fu messa al rogo dai Romani, il quale rogo si estinse ai suoi piedi. Sant’Agnese si festeggia dal 21 gennaio 1643, quando si decise di allestire un palio in onore della santa, morta vergine e martire.

Il palio si organizzò fino al 1981, quando fu sostituito dal rogo della ‘passera’: una grossa sfera in rete metallica rivestita di cotone e decorata con edere e fiori. Piazza Vittorio Veneto, dove si è tenuta la celebrazione, era stracolma di sommesi.

Il falò si accompagna sempre alla consegna dell’agnesino, la massima onorificenza cittadina. Quest’anno è andato a don Franco Gallivanone. Il sindaco Bellaria, membro della commissione per l’assegnazione del premio insieme a Gerardo Locurcio, Raffaella Norcini, Guatta Cescone e don Basilio Mascetti, ha spiegato la scelta: «Abbiamo deciso di dedicare a lui il premio perché si è particolarmente distinto durante il suo servizio pastorale qui in città, per l’attenzione e la vicinanza dimostrate nei confronti delle persone ammalate e delle loro famiglie. Importante è stata la sua capacità di relazionarsi con tutti, nonché la sua infallibile memoria con cui ricorda puntualmente il nome e il volto di ogni persona che incontra».

Al falò è seguita la messa solenne nella basilica di Sant’Agnese, dove don Mascetti nella sua omelia ha svelato il motto della festa: «Benvenuto futuro».