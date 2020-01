Family hotel Andalo per una vacanza in famiglia senza pensieri

Il family hotel ad Andalo ha tutto quello che una famiglia come la vostra desidera per passare una vacanza senza pensieri e preoccupazioni. Tutto quello che stavate cercando, lo trovate al family hotel che si distingue per la tipica ospitalità montana. Il mini club, le escursioni per famiglie, le attività per i bambini e tanto altro ancora, rendono le vostre vacanze, estive o invernali che siano, un momento per stare insieme lontani dai soliti ritmi frenetici della città tra impegni di lavoro, scuola e corsi che vi fanno correre da una parte all’altra senza sosta. Se cercate relax per voi e divertimento per i più piccini, l’unica cosa che vi resta da fare è scegliere un family hotel ad Andalo.

Tutto a misura di bambini

Il family hotel offre tutto quello che serve alle famiglie con bambini perché è attento alle vostre esigenze. Finalmente, voi genitori vi rilassate mentre i bambini sono al mini club che riempie il tempo libero con tanti giochi e attività pensate apposta per loro. Lo spazio dedicato ai bambini all’interno è molto ampio e lo stesso vale per quello all’esterno, dove ci sono tanti giochi per tenerli impegnati e farvi trascorrere qualche attimo spensierato senza preoccuparvi dei vostri pargoli.

Le attività sportive per tutta la famiglia

Andalo è una località immersa in una splendida cornice naturale grazie a picchi montani innevati all’orizzonte, fitti boschi, verdeggianti prati, impetuosi ruscelli che si dipanano proprio davanti ai vostri occhi. In inverno, le attività sulla neve sono così coinvolgenti e divertenti che i bambini non vorrebbero più rientrare: sci, nordico, slittino, pattinaggio, snowboard, etc. tutto a pochi minuti di cammino dall’hotel. Infatti, gli impianti di risalita vi portano sulle piste più belle mai viste prima: un complesso sciistico tra i più ampi delle Dolomiti che vi assicura un grande spasso.

Se arrivate durante la bella stagione, oltre alla piscina che i bambini amano particolarmente, scoprirete Andalo attraverso percorsi di trekking con livelli di difficoltà adeguati per ogni escursionista. Per le famiglie con bambini piccoli, sono disponibili anche passeggini e itinerari dedicati come il giro attorno al suggestivo lago di Molveno. Se ai bimbi non piace proprio camminare e non avete intenzioni di sentire lamentele per tutte il percorso, le escursioni in bicicletta sono quello che ci vuole. Sfrecciare per i sentieri tra il bosco su una mountain bike è davvero il massimo del divertimento a ogni età.

Tante attenzioni anche a tavola

Purtroppo, sapete bene che il momento del pasto con i bambini piccoli può essere difficoltoso ma lo staff dell’hotel vi viene incontro con tanti accorgimenti ad hoc. Il family hotel ha delle attenzioni particolari verso i piccoli ospiti che non faranno più i capricci a tavola. Al vostro arrivo, concordate un menù differenziato per i bambini in maniera che mangino sano anche in vacanza. La cucina è sempre pronta e disponibile ad accontentare qualsiasi tipo di richiesta preparando piatti personalizzati che rendono il pasto meno stressante per voi anche grazie ad altri stratagemmi, come fogli e matite per colorare.