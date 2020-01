Febbraio è arrivato, weekend tra cinema e passeggiate

Il primo fine settimana di febbraio si apre all’insegna delle passeggiate, del cinema e degli appuntamenti per i più piccoli. Il tempo sarà per lo più sereno, ma con passaggi nuvolosi nella giornata di sabato. Qualche idea? Ecco gli appuntamenti in programma in provincia.

METEO

Un fine settimana asciutto, ma con qualche nuvola di passaggio nella giornata di sabato. Venerdì giornata soleggiata con presenza, sulla bassa padana di foschie e banchi di nubi basse. Sabato giornata nuvolosa mentre domenica torna il sole e temperature in rialzo, presenza di favonio – Il meteo

INCONTRI

Varese – Sabato 1 febbraio a Varese alle 11 nella Sala Upel in Via Como 40, accanto al palazzo della posta Centrale, si terrà un incontro con il Sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture Salvatore Margiotta. – Tutto il programma

Varese – Venerdì 31 gennaio, alle 21 alla Sala Multiuniverso UNI3 di via Rainoldi a Varese, il Ciclista della Memoria Giovanni Bloisi racconterà del suo difficile viaggio in bicicletta sulle tracce del Caduti dell’Armir, dal 14 luglio al 20 agosto 2019, in Russia e Ucraina. – Tutto il programma

Varese – Sabato appuntamento alle ore 18.15 alla Libreria Ubik di Piazza del Podestà. Incontro di approfondimento in occasione dello spettacolo I promessi sposi alla prova in scena martedì 4 febbraio al Teatro di Varese. Protagonisti saranno Giuseppe Frangi, curatore e direttore di Casa Testori, e Anna Bernardini, direttrice di Villa e Collezione Panza del FAI, che condurranno il pubblico alla scoperta di uno degli autori più importanti del Novecento. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. www.teatrodivarese.it.

Varese – “Parola di donna, il racconto dell’Ancella” è il titolo dell’incontro di sabato al Salone Estense del Comune di Varese (Via Sacco, 5) con Viola Graziosi. Regia di Graziano Piazza. Presentazione di Raffaela Carretta. Conversazione dott.sse E. Minazzi e V. Maiano. Ingresso biglietto € 13 – ridotto € 10, prevendita info 338.2039505. Orari: 9.30 – 12.30/15.30 – 20.30, giorno dello spettacolo € 12.00.

Varese – Sabato 1 febbraio, nella Sala delle Carrozze del Centro Gulliver a Varese in via Albani 91 verrà proposto un concerto pop-gospel dalla “Compagnia delle Gru”. È una occasione per presentare una raccolta fondi destinati a sostenere le cure di Andrea Rossi, 26 enne luinese con un grave melanoma al piede – Tutto il programma

Albizzate – Valdarno Eventi in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la comunità pastorale San Benedetto, la Pro Loco, il coro Voci di Valdarno, il circolo di Valdarno ed il Gruppo Alpini, organizzano tre giorni di festa, dal 31 gennaio al 2 febbraio nella frazione di Valdarno. Tanti gli appuntamenti per tutta la famiglia – Tutto il programma

Ispra – “La memoria ritrovata”. L’incontro, che è in programma a Ispra per domenica 26 gennaio alle 18, racconta la storia di Ada e i suoi fratelli: quattro bambini ebrei salvati da una comunità di “giusti”. All’incontro sarà presente Lorenzo Franzetti con la partecipazione di Giuseppe Armocida. – Tutto il programma

Cantello – Le storie dei Giorni della merla. I racconti sui giorni più freddi dell’anno narrati dalle calde voci di “Libro aperto” in due serate in biblioteca dedicate alle famiglie, il 31 gennaio e il 28 febbraio – Tutto il programma

Vedano Olona – Domenica 2 febbraio si fa festa all’istituto “La Nostra famiglia” di Vedano Olona con la 38esima edizione della Tombolata gastronomica. L’iniziativa, organizzata dal gruppo Amici della Nostra famiglia di don Luigi Monza, si svolgerà a partire dalle 14.30 nella sede di via don Luigi Monza 1. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Sabato 1 febbraio 2020 alle ore 11.00, presso la Biblioteca Civica “G. Battaini”, l’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura delle Città di Castiglione Olona presenteranno l’acquisizione di alcuni libri ad alta leggibilità. – Tutto il programma

Saronno – Un incontro per discutere del futuro delle aree industriali dismesse presenti a Saronno, come ad esempio la ex Cantoni o la ex Isotta Fraschini. Che fare di questi terreni? È possibile ripensarli in chiave sociale? Sarà questo il tema dell’incontro che si terrà domenica 2 febbraio alle ore 18:00 in sala Nevera a Saronno. – Tutto il programma

Lugano – Dopo l’affollatissimo primo incontro con Paolo Pagani, il ciclo “Colazioni letterarie” prosegue sabato 1° febbraio alle 11 con la scrittrice Elisabetta Rasy che dialogherà con Natascha Fioretti e parlerà del suo libro “Le disobbedienti. Storie di sei donne che hanno cambiato l’arte”, pubblicato da Mondadori. – Tutto il programma

Canegrate – Domenica 2 febbraio ritorna a Canegrate in Piazza Matteotti dalle 9 alle 13 “Il Mercato Contadino “ l’appuntamento mensile con i produttori locali e regionali. L’iniziativa, ideata e realizzata da un gruppo di produttori locali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed ora anche con Slow Food Legnano , consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio. – Tutto il programma

TRADIZIONI

È una tradizione di Milano, di Pavia e della Lomellina ma è sentita anche in alcune zone del Varesotto. È la tradizione del panettone benedetto per San Biagio, che ricorre il 3 febbraio, secondo il calendario liturgico. Complici i milanesi usciti dalla città e trasferitisi in provincia magari decenni fa, il “rito” della benedizione del panettone è ad esempio piuttosto diffuso nelle zone di Legnano, Gallarate, Saronno. Ma san Biagio è anche protettore di alcune località come Vinago e Cittiglio. – Leggi per saperne di più

ESCURSIONI E PASSEGGIATE

Varese – Viggiù – In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide domenica 2 febbraio, Legambiente propone due passeggiate adatte a tutti, famiglie incluse, alla scoperta di ambienti naturali e paesaggi mozzafiato delle nostre prealpi, tra piante, alberi e animali di ogni forma e dimensione che sono una vera ricchezza per la biodiversità del territorio – Tutto il programma

Varese – Domenica appuntamento con le “Uscite Narranti”, alle 14 e 30, al parcheggio di viale Sant’Antonio, 27 per l’escursione “Casbeno e l’aria di Candelora alla Schirannetta”. Elegante e antica Castellanza, tra ville e orti, dove un dì c’era il primo Ippodromo di Varese. Arriviamo fino alla Schiranetta in festa, con la chiesa aperta per l’occasione. L’Uscita Narrante avrà luogo anche in caso di pioggia. Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking. Obbligatoria iscrizione all’associazione. OfficinAmbiente da effettuare in loco, info Tiziana 347.7885147, Paola 329.1809202 info@officinambiente.org.

Uboldo – Una domenica alla scoperta della disciplina del Nordic Walking e di tutti i suoi benefici: l’iniziativa è del Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D., che propone una prova gratuita nel pomeriggio di domenica 2 febbraio dalle 14.30 alle 16, presso il parco dei Mughetti in via Cerro 251, Cascina Leva, Uboldo. – Tutto il programma

#DOMENICAALMUSEO

Torna il 2 febbraio la #domenicalmuseo, reintrodotta e resa permanente dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e in quelli comunali che aderiscono all’iniziativa.

L’elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

BAMBINI

Tanto teatro alla scoperta delle favole nel fine settimana e le occasioni per giocare e imparare durante i laboratori non mancano. Il tempo sereno permette anche tante passeggiate con mamma e papà, alla scoperta delle bellezze del Varesotto ma non solo – TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER BAMBINI

SPORT

Basket – Il campetto dell’IPC Verri di Busto Arsizio, questa domenica 2 febbraio dalle 15 chiama a raccolta i fan del Kobe Bryant per un #OneLastShot in suo onore. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – A teatro, sabato sera, l’appuntamento è con The Full Monty – Il musical, alle ore 21.00 al Teatro di Varese di Piazza della Repubblica. Con Paolo Conticini e Luca Ward. Con orchestra dal vivo. Info e prezzi: www.teatrodivarese.it.

Varese – Appuntamento a teatro con “Due Destini” al Salone Estense del Comune di Varese di Via Sacco, 5. Alle ore 18.00 spettacolo teatrale tratto dal racconto omonimo di Renzo di Renzo e Sonia Maria Luce Possentini con la compagnia teatrale Teatro dell’armadillo. Adattamento teatrale e interpreti Giulia Pacilli e Filippo Ronchi. Accompagnamento musicale Marco Bina. Dopo lo spettacolo don Dante Carraro, Direttore Medici con l’Africa CUAMM, dialoga con dr. Alberto Rigolli, medico ginecologo e volontario CUAMM, dr.ssa Anna Bossi, ostetrica e volontaria CUAMM

Modera Andrea Giacometti, giornalista e direttore di VareseReport. Ingresso ad offerta libera. Il ricavato andrà a favore dei progetti di Medici con l’Africa CUAMM

www.mediciconlafrica.org.

Gallarate – Il Teatro Nuovo di Gallarate ospita sabato 1 febbraio lo spettacolo “Pautasso Antonio esperto di matrimonio”. È una divertente commedia scritta da Amendola e Corbucci, che viene proposta dalla compagnia teatrale torinese “Volti Anonimi” con la regia di Danila Stievano – Tutto il programma

Gerenzano – Risate e divertimento in arrivo a Gerenzano: sabato 1 febbraio alle ore 21, presso il Teatro San Filippo Neri di piazza De Gasperi, la compagnia de “Gli amici del teatro” andrà in scena con l’esilarante spettacolo dal titolo “Il Tacchino”, una commedia in tre atti di Georges Feydeau, interpretata sotto la regia di Ettore Maria Peron. – Tutto il programma

Limbiate – “E pensare che c’era Gaber”: sabato 1 febbraio alle ore 21, sul palco del teatro comunale di Limbiate, in via Valsugana, il giornalista Andrea Scanzi racconterà l’amico, cantautore, artista e cabarettista italiano Giorgio Gaber, scomparso nell’anno 2003. – Tutto il programma

MUSICA

Viggiù – Una serata di bella musica è in programma nel fine settimana a Viggiù. Sabato 1° febbraio, alle 21 nel Salone Soms di piazza Artisti Viggiutesi, la Filarmonica Puccini terrà il Concerto di Ringraziamento. – Tutto il programma

Gallarate – Appuntamento in jazz con Carlo Bagnoli, domenica 2 febbraio alle 18.30 per l’appuntamento “Aperitivo in musica”, al Teatro del Popolo di Gallarate. Con lui, al sax baritono, personaggi altrettanto conosciuti e apprezzati: Alfredo Ferrario (clarinetto), Marco Mistrangelo (al contrabbasso), Massimo Caracca (batteria) e Fabrizio Bernasconi (pianoforte) – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 1 febbraio appuntamento al Circolo Gagarin per un live tra pop-rock, shoegaze e canzone autoriale italiana anni ’70 e ’80 con Minnie’s e Tiki Baby Tiger. I Minnie’s tornano al Circolo per presentare il nuovo album, in equilibrio tra shoegaze, elettroniche ed emo rock di stampo statunitense, con una radice forte nella canzone autorale italiana degli anni ’70/’80. Ad aprire la serata Tiki baby Tiger – Tutto il programma

Rescaldina – La Tela rende omaggio a Lucio Battisti con i Fleurs di Pesco, sabato 1 febbraio – Tutto il programma

CINEMA

Varese – Cortisonici Film Festival coinvolge ancora una volta il suo pubblico nella scelta dei cortometraggi in concorso, l’appuntamento è venerdì 31 gennaio presso le cantine Coopuf di Via De Cristoforis, alle ore 21.00, con ingresso libero. La serata offre, oltre alle proiezioni primarie, il DJ-set a cura de La Mossa e Dj Balera, con proposte che spaziano dai classici alla musica moderna, ed il venerdìdapovery, il mercatino dei DVD brutti. L’ evento è presentato da Cortisonici Film Festival Varese, Coopuf Biumo, Madboys Eventi & Concerti e La Mossa. – Tutto il programma

AL CINEMA – Le uscite al cinema di questo fine settimana ci portano nel mondo della comicità con Aldo, Giovanni e Giacomo nel loro film “Odio l’estate”. Si ride anche nella commedia americana “Dolittle” di Stephen Gaghan. La vita della grande attrice e cantante Judy Garland viene invece raccontata dal film “Judy” mentre una commedia italiana noir è “Villetta con gli ospiti” – TUTTI I FILM AL CINEMA E LA PROGRAMMAZIONE