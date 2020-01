L’educandato ricorda Beato Tommaso Reggio

Giovedì 9 gennaio ricorrerà l’anniversario della nascita del Beato Tommaso Reggio, il fondatore della Congregazione delle suore di Santa Marta.

Alle ore 9.45 ci sarà la santa messa celebrata da Don Massimiliano Adami che ha sostituito don Giampiero nella guida delle Unità Pastorali di Mesenzana – Brissago – Roggiano.

A conclusione le suore consegneranno premi agli alunni che si sono distinti per generosità e impegno e a seguire si consegneranno le medaglie per le gare sportive studentesche, la festa si concluderà con una buona merenda offerta dalle suore.

Sabato 11 gennaio 2020, dalle ore 14.30 alle 17.00, ci sarà un open day. In questa occasione non solo potranno essere formalizzate le preiscrizioni, ma potranno anche essere effettuate nuove iscrizioni (il termine ministeriale è previsto per la fine del mese).

Chi fosse interessato a conoscere l’Educandato, con i suoi spazi e la sua proposta formativa, e a ricevere informazioni sui costi e le modalità di iscrizione potrà dunque approfittare di questa opportunità oppure potrà contattare la preside Suor Andreina per fissare una visita “su misura” durante l’orario settimanale (segreteria: 0332.575101).