Fiamme all’esterno di un’azienda meccanica

Oggi, mercoledì 29 gennaio, alle 5:30 i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Germignaga, in via Alessandro Volta per incendio presso un azienda meccanica.

Galleria fotografica incendio germignaga 29 gennaio 2020 3 di 3

Un’area di stoccaggio esterna all’azienda e un’autovettura sono state interessate da un incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre automezzi: un’autopompa dal locale di distaccamento, un autobotte dalla sede di Varese e un’autopompa dalla sede di Laveno.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme non sono da ascriversi a un’origine dolosa: il fuoco sarebbe partito dal corto circuito di un faretto appunto esterno all’azienda che si sarebbe successivamente propagato in un cassonetto sottostante, interessando anche un’auto.