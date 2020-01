Finale di Coppa Italia di volley femminile, il coro Sintonia canterà l’inno nazionale

Il coro di voci bianche “Sintonia” dell’accademia di musica Clara Schumann di Olgiate Olona sarà protagonista in una cornice di importanza nazionale come la finale di Coppa Italia di volley femminile che si giocherà domenica 2 febbraio alle ore 18.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport dal PalaYamamay di Busto Arsizio.

I ragazzi canteranno l’inno nazionale d’Italia, in occasione della sfida finale mentre il giorno prima ci sarà la semifinale che vede la Uyba protagonista contro Monza, l’altra sfida sarà tra Conegliano e Scandicci.