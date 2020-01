Finali nazionali di freccette, finisce ai sedicesimi di finale l’avventura del Bar Smile

Finali nazionali di freccette a Bolzano, finisce ai sedicesimi di finale l’avventura del Bar Smile, formazione di base a Lavena Ponte Tresa che milita in serie A Fidart.

Gli uomini del capitano Jonathan Albertini (Ermes Galbasini, Andrea Fornasiero, Omar Gatta, Fabio Bocchini, Massimo Faraone, Gigio Ciolaro, Riccardo Allocchio), supportati dal “Bar Smile”, dal negozio di parrucchiera “Il bello delle donne” e da “Il Fisio” di Matteo Pavarin sono arrivati primi in campionato e si sono qualificati per le finali: sono usciti contro i Super Sayan di Ascoli Piceno (arrivati tra i primi quattro al termine delle gare) nella disciplina 501 chiusura doppia. La vittoria finale è andata ai Bad Angels di Chieti. Tra i singoli, nono posto di Galbasini su 123 iscritti.

Presenti anche altre squadre del Varesotto. In serie B “Il Duca”, in serie C “Riarma Caffè” di Morosolo (all’esordio assoluto, usciti con onore ai trentaduesimi di finale, nella foto), Bar Trattoria La Cascata (fuori ai 32esimi).