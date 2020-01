“Fossili a km 0”: una gita a Rio Ponticelli e alle miniere del Saurolo

Anche per il 2020 l’Associazione Transnazionale delle Guide Ufficiali del Monte San Giorgio ha messo a punto un interessante programma di eventi per vivere tutte le sfumature del territorio del Sito Unesco.

Dodici proposte, con cadenza mensile, ideate dalle guide in collaborazione con gli enti del territorio che si occupano del Monte San Giorgio o che lo animano con le loro attività.

Si parlerà di geologia, paleontologia ma anche di tanti altri aspetti che si offrono alla scoperta nella nostra bella regione come la fauna, la flora e la storia locale.

Il primo appuntamento è per domenica 26 gennaio, con l’escursione “Fossili a Km 0”, proposta dall’associazione delle guide insieme al Museo dei Fossili di Besano.

Il ritrovo è fissato per le 9 al parcheggio del Monte San Giorgio a Besano. La guida condurrà i partecipanti a visitare prima lo scavo di Rio Ponticelli, da poco sistemato e reso più fruibile, e in seguito il Museo dove sono esposti i fossili del Monte San Giorgio: «Un nuovissimo allestimento accoglie i visitatori allo storico scavo di Rio Ponticelli e alle miniere del Saurolo – spiegano le guide – Riscopriremo con la guida gli scorci di un panorama dimenticato».

Il costo di partecipazione è di 8 euro. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: info@guidemsg.org +39 351 252 2982

Le famiglie, gli appassionati e i curiosi potranno trovare le informazioni dettagliate sui singoli eventi delle Guide del Monte San Giorgio seguendo il sito dell’Associazione , sulla pagina Facebook o iscrivendosi alla mailing-list info@guidemsg.org .

Il programma con le date fino a dicembre 2020 è già completamente disponibile, anche da inserire in Google Calendar per non perdersi nessun evento, i dettagli e le eventuali modifiche saranno comunicati all’approssimarsi delle iniziative.

