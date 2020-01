Fratelli e sorelle in guerra e il buongiorno del vermedito

Questa volta nello scegliere i libri da suggerire ai lettori più giovani decido di farmi guidare dall’esperienza dei bambini e dei ragazzi che frequentano la libreria. E così la scelta ricade su un cartonato illustrato che è un gioco tutto da ridere tra chi legge e chi ascolta e un’avvincente racconto per i ragazzi che impegnati nella quotidiana guerra con il fratello o la sorella che non sopportano.

Il gioco del buongiorno

Al venerdì mattina, in libreria, leggo le storie ai bambini più piccoli. Ormai siamo un bel gruppetto nutrito di mamme, nonni, baby-sitter e bimbi che sanno già dove sedersi per ascoltare le storie e dove possono giocare.

Ieri il libro per i più piccoli l’ha scelto Leo. È il suo libro preferito e anche io lo propongo sempre volentieri a chi mi chiede un consiglio.

È del magico Hervé Tullet, “Il gioco del buongiorno”. In ogni pagina il bambino o l’adulto può inserire il dito nei fori del “vermedito” e interagiranno con la storia.

Divertimento assicurato.

“Il gioco del buongiorno”

di Hervé Tullet

L’Ippocampo edizioni – € 9,95

Guerre in famiglia

Un Oscar Mondadori per i ragazzi più grandi. “Guerre in famiglia”.

Lui è innamorato e passa buona parte del suo tempo a farsi bello, mentre lei pensa solo allo sport…

Sono fratello e sorella, Megin e Greg sono diversi e tra loro non tarda a scoppiare una guerra all’ultimo, perfido scherzo, sotto lo sguardo disincantato del fratellino più piccolo. Ma in poco tempo la situazione precipita…

Jerry Spinelli racconta in modo avvincente la perenne guerra che spesso c’è tra fratello e sorella.

Alla fine, però, decidono di fare pace e diventano amici.

Consigliato a chi non sopporta il proprio fratello o sorella.