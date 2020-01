Il futuro della mobilità, se ne parla a Sesto

Proseguono gli appuntamenti sestesi dedicati alle tematiche ambientali. Dopo aver discusso e analizzato le problematiche inerenti ai cambiamenti climatici e alle foreste, riscuotendo inoltre un grande successo in termini di partecipazione e di pubblico, il ciclo di conferenze “Cambiamento climatico – crisi e soluzioni” giunge al suo terzo incontro, questa volta dedicato al “Futuro della mobilità”.

Organizzato da CrowdForest, in collaborazione con il comune di Sesto Calende, l’appuntamento è fissato per venerdì 17 gennaio alle ore 21:00 in sala consiliare dove interverranno Giorgio Martini e Harald W. Scholz del JRC di Ispra. Gli ingegneri ed esperti presenteranno la loro visione d’insieme sulla mobilità partendo dallo stato dell’arte della ricerca scientifica per poi esaminare l’impatto che questo settore ha sulla nostra saluta e quella del pianeta.