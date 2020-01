Gallarate celebra il Giorno della Memoria con due eventi curati dall’Anpi

A Gallarate il Giorno della Memoria viene celebrato con due diversi eventi curati dalla sezione dell’Anpi.

Due iniziative che, con il patrocinio concesso dal Comune, costituiscono anche momenti istituzionali della città.

Domenica 26 gennaio 2020, alle ore 11.00, al Cimitero Monumentale di Gallarate di via Milano, è prevista la celebrazione ufficiale, nel camposanto che custodisce anche il monumento dedicato ai deportati gallaratesi e alle vittime dell’odio contro l’ebraismo.

Lunedì 27 gennaio 2020 seguirà una rappresentazione teatrale alle ore 21.00 al Teatro del Popolo di Gallarate in via Palestro 5, proposto dalla compagnia teatrale “Instabile Quick” . Ingresso libero, gratuito e gradito.

Come detto, si tratta dei momenti ufficiali per la città: «Ho ritenuto questi come eventi istituzionali» spiega l’assessore alla cultura Massimo Palazzi, che sottolinea anche «il taglio letterario dell’evento di lunedì, che riproporremo anche in occasione del Giorno del Ricordo», al 10 febbraio.

L’Anpi sottolinea l’impegno per la memoria, “come tutti gli anni dall’entrata in vigore della Legge inerente”, vale a dire dal 2000 (l’anno scorso c’era stata un po’ di polemica sul basso profilo dell’amministrazione comunale).

Due furono le vittime ebree dell’odio razziale: Lotte Froelich in Mazzucchelli uccisa a Meina in una delle stragi del Lago Maggiore e Clara Pirani in Cardosi, uccisa ad Auschwitz. Altri furono i deportati e portati alla morte per ragioni politiche, tra cui Vittorio Arconti, operaio comunista morto di stenti ad Hartheim. Centinaia furono i deportati militari in Germania, di cui una decina non fecero ritorno a casa.