A Gallarate i non vedenti hanno il taxi gratis

A Gallarate anche nel 2020 ci saranno le corse taxi gratis per le persone non vedenti.

È stato infatti rinnovato anche quest’anno l’accordo tra radiotaxi, servizi sociali del Comune e Unione Italiana dei Ciechi.Il provvedimento è stato approvato infatti dalla giunta comunale, sulla falsariga di quello del 2019

Le condizioni rimangono quelle dello scorso anno, così come l’impegno economico di massima: ogni singola persona può avere un massimo di quaranta buoni dal valore di 6 euro l’uno, che vengono coperti per cinque euro dalle casse del Comune e per uno dal consorzio Radiotaxi.

Ma quanto è stato l’uso lo scorso anno? «C’è stata qualche adesione: su una sessantina di ipovedenti presenti a Gallarate, 27 sono iscritti all’associazione e 9 hanno utilizzato il servizio durante il 2019» spiega il sindaco Cassani. Non numeri consistenti, ma comunque con una buona incidenza rispetto al totale: per ogni singola persona un aiuto al diritto alla mobilità è importante.