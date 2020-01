Il Generale di Corpo d’Armata Miglietta incontra le associazioni del territorio

Incontro alla Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona tra il neo comandante di NRDC-ITA, Generale di Corpo d’Armata Guglielmo Luigi Miglietta, e i presidenti delle associazioni combattentistiche e d’Arma della provincia di Varese.

Il Generale Miglietta ha voluto presentare la struttura e i suoi compiti, sottolineando al contempo il positivo impatto economico che la base ha a livello locale grazie ai numerosi servizi forniti dalle aziende locali, con una ricaduta economica quantificata intorno ai tre milioni e mezzo di euro annui.

Questo incontro rappresenta un primo approccio per avvicinare la struttura alle realtà locali e alla popolazione. L’iniziativa è stata molto apprezzata da parte delle varie associazioni i cui rappresentanti si sono impegnati a ritrovarsi per sondare i possibili ambiti di collaborazione con il Corpo d’Armata e le forze armate in generale.

Le associazioni presenti: Asso Arma Varese, U.N.U.C.I. Varese e Gallarate, Associazione Naz. Del Fante, Marinai d’Italia, Associazione Arma Aeronautica, Associazione Naz. Bersaglieri, ANA Varese (Associazione Nazionale Alpini), Istituto Nastro Azzurro Varese, ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), Associazione Naz. Autieri, Associazione Naz. Forestali, Associazione Naz. Milicare CRI, Istituto Nazionale Guardie d’Onore Pantheon, Carosello storico 3 leoni (Gruppo Storico Militare).

Il Generale Guglielmo Luigi Miglietta è subentrato al Generale Roberto Peretti al comando della Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona lo scorso 9 dicembre 2019. Cinquantotto anni, ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio in Italia ed ha partecipato a molte operazioni all’estero, dall’Albania al Libano, fino al Kosovo dove è stato il comandante della missione NATO.