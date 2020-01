“Genocidio”: gli studenti dello Schiaparelli commemorano il Giorno della Memoria con uno spettacolo teatrale

In occasione del Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio, gli studenti della Scuola secondaria di I° ‘G. Schiaparelli’ porteranno davanti al pubblico uno spettacolo teatrale per commemorare non solo le vittime dell’Olocausto, il genocidio di circa 6 milioni di ebrei europei ad opera della Germania nazista e dei suoi alleati, ma anche le vittime del genocidio armeno e dei massacri delle foibe.

Lo spettacolo sarà un momento per riflettere insieme sui motivi che nella storia hanno causato tali atrocità.

L’evento si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 21:00 presso il teatro della Scuola, in via ai Boschi 17, Origgio.