Una giornata varesina per il ministro della famiglia Bonetti

La Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, sarà domani, 31 gennaio 2020, a Varese per una serie di visite istituzionali.

Politiche per la famiglia e centri anti violenza saranno nel programma della visita del ministro nella città giardino: in particolare, alle 14.30 è prevista una visita alla scuola dell’infanzia Don Milani in via Procaccini, con un incontro con i bambini, le maestre e i genitori.

Alle 15.30 farà invece visita all’Enaip di Varese, in via Uberti 44, per conoscere il centro di formazione e incontrare gli allievi.

Alle 17.30 infine, Elena Bonetti incontrerà i rappresentanti che compongono la rete provinciale contro la violenza sulle donne in sala Matrimoni di Palazzo Estense.

La sua giornata varesina si concluderà poi con un incontro più politico, organizzato da Italia Viva al Palace Hotel di Varese per le 21. Con lei, in questo caso, saranno i parlamentari Chiara Gadda e Gianfranco Librandi, con saluti iniziali del sindaco di Varese Davide Galimberti.