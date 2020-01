Giorno della Memoria, gli studenti posano una targa per Sophie Scholl

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello, in collaborazione con la Biblioteca e il Comune di Laveno Mombello, celebreranno la Giornata della Memoria lunedì 27 gennaio, alle 10.

In tale occasione, dopo un’introduzione del dirigente scolastico, Dottor Marco Zago, il sindaco Ercole Ielmini, verrà posata una targa commemorativa nel parco di Villa Frua in ricordo di Sophie Scholl, la studentessa universitaria di Monaco di Baviera condannata a morte per aver osato contrastare la dittatura nazista. Aveva realizzato dei volantini per scuotere la coscienza dei giovani tedeschi.

La celebrazione continuerà con la lettura di alcuni brani, a cura degli studenti. Gli alunni delle classi seconde leggeranno alcune pagine tratta dal libro di Liliana Segre “Fino a quando la mia stella brillerà”, mentre gli alunni della classi prime delle poesie relative al tema della Shoah. Una iniziativa con la quale gli alunni vogliono contribuire al ricordo di quanto è stato e non dovrà mai essere dimenticato.

Per tutta la settimana inoltre, la biblioteca di Laveno Mombello, ospita nell’atrio la mostra “1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia” a cura della Federazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.