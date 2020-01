Il Giorno della Memoria: tutte le iniziative

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Unione sovietica impegnate nell’offensiva che avrebbe portato alla capitolazione della Germania nazista arrivarono ad Auschwitz, aprirono i cancelli del campo di concentramento e liberarono i superstiti. Quel giorno, 60 anni dopo, venne scelto dalle Nazioni Unite per diventare la data simbolica dello sterminio del popolo ebraico, il Giorno della Memoria. La stessa scelta aveva fatto, ma cinque anni prima, l’Italia, individuando nel campo polacco di Auschwitz il simbolo universale della tragedia ebraica durante la seconda guerra mondiale.

Da allora il Giorno della Memoria rinnova la riflessione sulla Shoah, sulle leggi razziali e la persecuzione, anche italiana, dei cittadini ebrei, e rende omaggio alle vittime ma anche a quanti si sono opposti al progetto di sterminio, rischiando la propria vita per salvare altre vite e proteggere i perseguitati.

In provincia di Varese sono tantissimi in questi giorni gli appuntamenti che rinnovano quella riflessione, cercando sempre più spesso di coinvolgere le nuove generazioni, perché si trasmetta la memoria di ciò che è accaduto e che non dovrà accadere mai più.

Ecco alcuni dei tanti appuntamenti:

BUSTO ARSIZIO – Tante le iniziative organizzate in città dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni – Il calendario. Il Comitato Antifascista ha in programma due appuntamenti: il 23 gennaio al Quadrifoglio si parlerà di equiparazione tra comunismo e nazismo, mentre il 26 gennaio si commemorano i deportati e i morti nei lager – Leggi

CARDANO AL CAMPO – Domenica 26 gennaio alle 10,30 in biblioteca è in programma una conferenza sul tema “La tragedia degli ebrei italiani, dalle Leggi razziali ad Auschwitz”. Ne parleranno il professor Giancarlo Restelli e il dottor Claudio Villa. Leggi . Sempre domenica 26 gennaio ma in piazza Sant’Anastasio, a partire dalle 10 l’Anpi organizza un punto di incontro all’aperto, un “banchetto”, una mostra, un reading per coinvolgere la cittadinanza a fare memoria degli orrori dei campi di sterminio nazisti. L’iniziativa

DAVERIO – Il ruolo della Brigata Ebraica al centro di un incontro in programma martedì 21 gennaio alle 21, nella sala Polivalente – L’incontro

GAVIRATE – Una mostra, testimonianze e incontri per permettere a tutti i cittadini e gli studenti di riflettere su una delle tragedie più disumane della nostra storia – Le iniziative

GERMIGNAGA – La libreria itinerante di Fabiolandia porta la scrittrice Ilaria Mattioni – autrice del libro “Stelle di panno” nelle scuole in occasione del GiornO della Memoria e consiglia libri a tema per bambini e ragazzi. Il primo appuntamento è in programma martedì 21 gennaio, con due incontri nelle scuole elementari e medie di Germignaga, per poi ripetersi martedì 28 gennaio con un giro nelle scuole di Castelveccana, Luino e Laveno. – Leggi

SARONNO – Parole e musica per tutta la settimana, con una serie di interessanti iniziative per tutta la settimana fino a domenica 26 gennaio – Tutte le iniziative . Sempre a Saronno, domenica 26 gennaio alle 14.30, L’Anpi e altre associazioni cittadine organizzano la seconda edizione della Pedalata della Memoria, con partenza da piazza Libertà – La pedalata

LONATE POZZOLO – Mercoledì 29 gennaio, al Monastero di San Michele, il Comune propone un percorso sulle note della musica: “La Sonata di Auschwitz: musica e politica dal fascismo alla Shoah” – Leggi

SAMARATE – Lunedì 27 gennaio al Caffè Teatro Nazionale a Verghera, va in scena“Vagoni e barconi”, reading-spettacolo prodotto da Samarate Loves Books e da Anpi di Samarate-Verghera – Lo spettacolo

SOMMA LOMBARDO – Sabato 25 gennaio, per l’intera giornata, dalle 9 alle 19, la Sala polivalente di via Marconi si trasforma idealmente in un lager, accompagnando con suoni, musiche e immagini i visitatori a immedesimarsi nella tragica atmosfera dei campi di sterminio. Leggi

VEDANO OLONA – Appuntamento domenica 26 gennaio, alle 10, in Sala consiliare, per un incontro in cui si racconterà la storia di due cittadini vedanesi vitttime della follia nazista. La mattinata si concluderà con un aperitivo offerto dall’Anpi – L’iniziativa

VIGGIU’ – Lunedì 27 gennaio alle 20.30, nel Salone Soms è in programma “La memoria rende liberi”, una serata con la proiezione di un’intervista alla senatrice Liliana Segre, interventi dello storico Enzo La Forgia e della giornalista Chiara Frangi e letture e brani musicali a cura degli studenti delle scuole viggiutesi – Leggi