Giovane trovato in fin di vita sulla strada: indagato l’uomo che chiamò i soccorsi

(Immagine di repertorio) – Arriva una svolta nell’inchiesta per la morte di Gaetano Banfi, il ragazzo di 22 anni ritrovato agonizzante in via Pasquale Paoli, a Como, la mattina del 20 ottobre scorso. Il giovane era poi deceduto poco dopo il ricovero in ospedale e fino ad oggi sembrava un caso destinato a rimanere senza un colpevole.

Invece le indagini della Polizia non si sono mai fermate e a poco meno di tre mesi da quel fatto che scosse tutta la città, è stato indagato l’uomo che chiamò i soccorsi.

Ad investire Gaetano Banfi sarebbe stato proprio il trentenne che diede l’allarme sostenendo di essersi imbattuto nel ragazzo già a terra e privo di conoscenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il trentenne, invece, investì il giovane che probabilmente si trovava già a terra in un tratto poco illuminato di via Paoli. L’accusa per lui è quella di omicidio stradale, a cui si aggiunge quella di omissione di soccorso dal momento che secondo i rilievi effettuati dagli inquirenti passarono più di 10 minuti dal primo passaggio alla chiamata al 112.