Gli alpini al Sacro Monte nel giorno di Nikolaevka

Gli alpini ricordano Nikolaevka, il giorno del sacrificio degli alpini, 77 anni fa: domenica 26 gennaio la Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, con i suoi 78 Gruppi locali, celebrerà l’anniversario con il tradizionale pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese.

L’evento, secondo le indicazioni della Presidenza sezionale, è curato quest’anno dai Gruppi Alpini della zona 2, ovvero di ampia parte del territorio che si affaccia sul Lago Ceresio (i Gruppi hanno sede ad Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cuasso, Marzio, Porto Ceresio, Induno Olona, Saltrio e Viggiù-Clivio). Di anno in anno, a turno, tutte le zone della Sezione si faranno carico di contribuire all’organizzazione degli eventi sezionali e di curarne la realizzazione.

Nikolaevka fu l’ultima battaglia della ritirata di Russia, la battaglia della disperazione e della salvezza per sfondare lo sbarramento sovietico, ed iniziò all’una di notte del 26 gennaio 1943. Il sacrificio degli Alpini che combatterono e marciarono in condizioni tremende, aprì la strada verso casa ai superstiti. In gran numero trovarono la morte nel gelo di quelle terre, rimasero dispersi e non si conosce il luogo in cui riposano le loro spoglie.

Gli alpini si ritroveranno domenica prossima alla Prima Cappella per le ore 17 e percorreranno la salita portando le reliquie del Beato Don Carlo Gnocchi ed un’urna che racchiude la terra di Nikolaevka, per poi raggiungere il santuario di S. Maria del Monte, dove il vicario episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi celebrerà la S. Messa in suffragio dei Caduti e dispersi sul fronte russo.

«Gli alpini del nostro territorio ed i rappresentanti di numerose Sezioni vicine si mettono in cammino per ricordare i tragici eventi del 26 gennaio 1943 e per pregare per tutti i Caduti».

La celebrazione della S. Messa sarà accompagnata dal Coro della Sezione di Varese.

Al termine della S. Messa l’alpino Manuel Principi, amato speaker dell’Adunata Nazionale degli Alpini, terrà la commemorazione ufficiale.