Incidente nella notte in via Tabacchi: si riapre il dibattito sul muro di Villa Castiglioni

Un incidente non grave (ma annunciato), riapre il dibattito sul muro di villa Castiglioni e sulla sicurezza della viabilità in via Tabacchi.

L’incidente è avvenuto la notte scorsa: un’auto è andata a sbattere contro una delle protezioni che sostengono il grande muro della villa. Si tratta di “gabbioni” in rete metallica riempiti di sassi, che con il loro peso hanno il compito di sostenere il muro che da alcuni anni ormai mostra segni di cedimento in più punti. Fino ad oggi i gabbioni hanno svolto il loro compito, ma la loro presenza restringe in modo considerevole la carreggiata in direzione della Valganna, con punti di pericolo per chi transita. Inoltre, con il tempo, sono venute a mancare le segnalazioni luminose e parte della cartellonistica che avvisava del pericolo.

Questa notte l’incidente, che non ha avuto fortunatamente conseguenze fisiche per chi era a bordo dell’auto ma che ha riacceso l’attenzione sul problema di via Tabacchi.

Tra l’altro, proprio nella mattinata di ieri, sabato 4 gennaio, era stata protocollata in Comune una segnalazione della minoranza sulla pericolosità della situazione di via Tabacchi: “Su sollecitazione di numerosi cittadini e a seguito di un sopralluogo effettuato nella serata del 2 gennaio – si legge nel documento – segnaliamo che i gabbioni posti da anni a sostegno del muraglione pericolante di villa Castiglioni risultano ormai da tempo privi dei prescritti segnali rifrangenti originariamente posizionati sugli spigoli dei manufatti ed inoltre le segnalazioni luminose previste sono state rimosse o scollegate e la situazione presenta a nostro giudizio una certa criticità dal puto di vista della sicurezza della circolazione stradale. Gli stessi gabbioni presentano segni di cedimento in più punti e potrebbero a loro volta essere fonte di pericolo”. La segnalazione si conclude con la richiesta di accertare la situazione, sanzionando, ove previsto, i responsabili della situazione”.

La situazione di via Tabacchi è da almeno sei anni fonte di preoccupazione, sia per il rischio di un cedimento del muro di villa Castiglioni, sia per la questione dei gabbioni, ma per diversi anni il Comune si è dichiarato impotente ad intervenire, in quanto la villa era di proprietà privata e al centro di un fallimento e il curatore fallimentare non era mai intervenuto.

Nel mese di marzo dell’anno scorso finalmente la villa era stata acquistata e l’Amministrazione aveva chiesto al nuovo proprietario, un facoltoso principe malese, di dare la massima priorità all’intervento sul muro. Nel maggio 2019 quella che sembrava la svolta, con la presentazione delle pratiche autorizzative alla Soprintendenza per poter intervenire d’urgenza sul muro e la promessa della stessa di accelerare al massimo l’iter burocratico. Accelerazione che evidentemente non ci deve essere stata, dal momento che, a sette mesi da quell’annuncio, nessun lavoro è stato avviato in via Tabacchi.

«Nella nostra segnalazione, però, non si fa menzione di questo intervento – puntualizza la consigliera di minoranza Rosa Ferrazzi – A prescindere dall’iter per l’intervento sul muro noi chiediamo che si valuti e si ripristini lo stato di sicurezza in prossimità dei cassoni, e questo il Comune può e deve farlo».