Incidente stradale con un mezzo pesante, 44enne trasportato in ospedale in elisoccorso

Un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno di martedì 21 gennaio a Lonate Pozzolo ha messo in moto la macchina dei soccorsi intervenuti in via 24 maggio con due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Como.

Il fatto ha coinvolto un mezzo pesante e provocato il ferimento di un uomo di 44 anni. L’uomo è stato soccorso, caricato in elicottero e trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo intorno alle 14.15.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e allertati i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.