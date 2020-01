Incidenti stradali, in provincia di Varese in calo morti e feriti

Due ragazze investite e uccise a Roma prima di Natale, sei morti e undici feriti travolti da un’auto a Lutago, in provincia di Bolzano. Il tema della sicurezza stradale è tristemente tornato ad occupare le prime pagine dei giornali. Ma qual è la situazione in provincia di Varese? Per capirlo, Varesenews si è rivolta ad Istat, che ha fornito i dati relativi agli incidenti verificatisi tra il 2001 ed il 2018. La situazione è questa:

Intanto una precisazione: con incidenti gravi non si intendono tutti i sinistri avvenuti, ma solo quelli che hanno visto danni alle persone. In altre parole, morti o feriti. Come si può osservare dal grafico, la notizia positiva è che tutti i dati sono in calo. Dopo il picco di 4.052 registrato nel 2002, gli incidenti gravi sono calati fino ai 2.494 registrati nel corso del 2018. Si tratta di una contrazione di oltre il 38% nel giro di 16 anni.

Allo stesso modo, anche i danni alle persone sono calati. Intanto i decessi: nel 2002 furono 90 le persone che persero la vita lungo le strade del Varesotto. E anche se gli ultimi due anni hanno visto un incremento, la tendenza complessiva è quella di una riduzione. Nel 2018 sono state 40 le vittime della strada, meno della metà di quelle registrate all’inizio della serie storica.

Anche i feriti sono in calo. Si è infatti passati dai 5.812, il valore di picco registrato nel 2002, ai 3.419 censiti da Istat nel corso del 2018. La riduzione è superiore al 40%. Ma non è tutti: utilizzando il filtro posto in alto a sinistra nel grafico, è possibile visualizzare la situazione in ciascuno dei 139 comuni della provincia di Varese (i dati relativi ai comuni di Veddasca, Maccagno e Pino sulla sponda del Lago Maggiore precedenti alla fusione sono stati aggregati).

A Varese, ad esempio, il 2002 fu un anno terribile, con 14 decessi causati da incidenti stradali. Un dato che nel 2018 si è ridotto a 5. I feriti sono passati da 782 a 433. Andamento sostanzialmente analogo a Busto Arsizio, passata da 13 a 5 decessi e da 694 a 454 feriti nello stesso periodo. Gallarate ha invece toccato il picco di morti sulle strade nel 2006, quando furono 9 le persone a perdere la vita. Mentre nel 2018 non si registrano decessi dovuti ad incidenti. Anche a Saronno il 2018 si è concluso senza vittime, circostanza che si è verificata in totale cinque volte nel periodo considerato. Un periodo in cui i dati, come detto, confermano un calo degli incidenti stradali gravi nel nostro territorio.