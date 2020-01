Infissi Lombardia: la storia di una piccola azienda che ce l’ha fatta

La storia di Infissi Lombardia è la storia di molte aziende che si sono ritrovate da un giorno all’altro a fare i conti con la crisi economica e di conseguenza a far percepire con difficoltà ai clienti l’importanza della qualità delle materie prime e di un lavoro svolto con professionalità.

“Non è stato facile rialzarsi ma c’è sempre una luce in fondo al tunnel… basta non perdersi d’animo nemmeno per un 10momento”

Queste sono le parole di Francesco, fondatore di Infissi Lombardia che ci ha raccontato la storia della sua azienda, delle difficoltà incontrate e di come si è risollevata e noi oggi vogliamo raccontarla ai nostri lettori.

Infissi Lombardia ha una storia quasi decennale.

Nasce nel 2010 e inizialmente si occupa soltanto della produzione e installazione di infissi in pvc, materiale versatile che permetteva di rifinire e verniciare i serramenti seguendo le richieste, anche le più “particolari”, dei loro clienti.

Hanno sempre puntato tutto sulla qualità, sin dalla fondazione dell’azienda, ma se questo inizialmente sembrava ripagare, con la crisi economica del 2013-14 è parso addirittura le si rivoltasse contro, con una situazione di stallo che ha rischiato di mettere in ginocchio l’azienda.

Anche a causa, diciamocelo, di leggi e logiche di mercato non sempre garanti del made in Italy o di prodotti comunitari realizzati secondo il rispetto di criteri e norme condivise.

Lo schiacciamento del potere di acquisto delle famiglie italiane le aveva indotte a ripiegare su prodotti di dubbia provenienza, privi di certificazioni e di scarsa qualità.

L’azienda ha sempre sostenuto che, se si pensa che un buon infisso costi troppo, non si ha idea di quanto possa costarne uno di pessima qualità (in termini, ad esempio, di danni che può provocare -non proteggendo dalle infiltrazioni-), ma farlo capire alle persone in una congiuntura economica come quella era tutt’altro che semplice!

In quel momento lì, confessa Francesco, che la voglia di chiudere i battenti era molto forte perché le cose non sembravano prendere una piega positiva e la stanchezza di Francesco e della sua famiglia era tanta…

E invece nel 2016 accade qualcosa di inaspettato: Francesco incontra un suo vecchio amico di scuola e tra una cosa e l’altra finiscono a parlare di lavoro e delle problematiche che hanno colpito entrambi, seppur in settori diversi.

Luca, l’amico, è un arredatore di interni che ha sempre lavorato con il famoso metodo del “passaparola” fino a quando anche lui, ad un certo punto, si trova in una situazione di difficoltà e di stallo che lo manda un po’ in crisi.

A fargli superare questo difficile momento ci pensa la sorella, laureata in Marketing e Comunicazione e operante da qualche anno nel settore del web marketing, che gli fa capire dell’importanza, oggi, di essere presenti sul web in tutti i modi possibili, con un sito ben fatto, le pagine social attive e tanto altro…

Questa conversazione è come un’illuminazione per Francesco.

Era necessario anche per Infissi Lombardia un cambiamento…

Così per 2 interi anni hanno lavorato a stretto contatto con un’agenzia di marketing perché si occupasse della creazione di un sito web con tutta la parte di contenuti informativi tecnici sul mondo del serramento.

La strategia ha pagato: sono cominciati ad arrivare i primi risultati.

Ma si è aperta anche una nuova sfida quando ci si è accorti che sempre più richieste riguardavano prodotti che esulavano dalla loro produzione, vale a dire infissi in alluminio e in legno, grate, persiane, inferriate, verande, porte blindate.

Cosa ha fatto allora l’azienda?

Doveva necessariamente accettare la sfida se voleva continuare a crescere così come il web le stava consentendo di fare.

Ma come poteva farlo e con quali forze?

Ed ecco qui che prende forma l’idea, risultata vincente, di Francesco: diventare lo snodo di una serie di professionisti, chi specializzati in alluminio, chi in legno, chi in soluzioni per la sicurezza domestica, etc., che avrebbero tutti offerto alla nostra clientela qualità e competenza.

Hanno cominciato a collaborare con professionisti del settore, ed essendo anche loro serramentisti sono stati capaci sin da subito a capire chi potesse collaborare con loro, perché se c’è una cosa su cui Infissi Lombardia non scende a compromessi per nulla al mondo è la qualità di ciò che offre e del servizio che offre.

Così, sfruttando i nuovi canali e il network che continuamente aumenta, sono passati da Varese a tutta la sua provincia, da Milano a tutta la sua provincia fino a ricoprire tutta la Lombardia e buona parte del Nord Italia, con l’ottica di svilupparsi e di espandersi sempre di più.

La storia di quest’azienda non è diversa da quella di tante altre che in quei periodi si sono ritrovate ad affrontare momenti difficili e di sconforto in cui l’unica via di uscita sembrava quella di arrendersi e chiudere bottega.

Ma Francesco ha sempre creduto nel suo progetto e non aveva intenzione di fallire nonostante le difficoltà fossero tante.

Perseveranza, fiducia nel proprio progetto e voglia di cambiamento sono le cose che hanno caratterizzato Francesco e la sua azienda. È una storia di battaglie difficili da superare ma che hanno portato, tutte quante, a vincere la sfida più grande e cioè quella di rialzarsi e di non farsi schiacciare dal sistema.

Francesco ha voluto chiudere l’intervista con una frase che ci ha colpito e nella quale crediamo molto: un motto di Thomas Jefferson che recita “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto”.