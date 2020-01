Italia Viva porta il ministro Bonetti a Varese e prepara la struttura del partito

Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi che esprime in provincia di Varese dai parlamentari Maria Chiara Gadda e Gianfranco Librandi, porta in città il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

La data fissata è quella di venerdì 31 gennaio, si tratta di una visita istituzionale che culminerà con un appuntamento serale all’Hotel Palace di Varese.

Italia Viva comincia così a muoversi sempre più attivamente sul territorio. Dopo la presentazione ufficiale del partito lo scorso novembre presso la sala Montanari di Varese, questa sera, lunedì 20 gennaio, il nuovo partito guidato dall’ex premier Matteo Renzi terrà la prima assemblea provinciale a Saronno.

Un appuntamento che riunirà per la prima volta simpatizzanti ed iscritti della provincia per iniziare a definire la struttura provinciale di Italia Viva e i prossimi appuntamenti, tra i quali ci sarà proprio la visita del ministro il 31 gennaio.