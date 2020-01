Jodie Foster dirigerà il film sul varesino che rubò la Gioconda

Il varesino che rubò la Gioconda. Non sarà il titolo del film, ma la storia vera di Vincenzo Peruggia (l’uomo che nel 1911 portò via dal Louvre il famoso dipinto di Leonardo) diventerà un lungometraggio diretto dall’attrice e regista Jodie Foster, già vincitrice di ben due premi Oscar, per le sue interpretazioni in Sotto Accusa e ne Il Silenzio degli innocenti.

Galleria fotografica La Gioconda rubata 4 di 6

Il film racconterà la storia del luinese Vincenzo Peruggia, trasferitosi in Francia per cercare lavoro. Dopo 16 anni a Parigi, inseguendo un sentimento patriottico che voleva far tornare al Gioconda in Italia, organizza il colpo della vita: rubare il quadro fingendosi imbianchino e nascondendosi una notte in un magazzino del museo; la mattina dopo l’opera di Leonardo era sparita. La Gioconda venne ritrovata due anni dopo nell’appartamento del varesino.

La storia è stata raccontata nel 1981 nel libro The Day They Stole the Mona Lisa, pubblicato da Seymour Reit. Ed è proprio da questo libro che sarà tratto il film che verrà diretto da Jodie Foster e prodotto dalla Los Angeles Media Fund di Jeffrey Soros e Simon Horsman. «È successo nel 1911, ed è stata la cosa che ha reso così famosa la Gioconda – hanno recentemente dichiarato i produttori -. Il film avrà uno stile come quello di The Thomas Crown Affair, con caratteristiche anche de La Stangata. È una storia divertente e il crimine in sé non è sofisticato. La nostra storia mescola verità e finzione e l’attenzione si concentra sui personaggi dietro l’orchestrazione del furto».

La storia del Perruggia ha sempre destato molta curiosità, tanto che anche l’editore locale Pietro Macchione ha curato la pubblicazione “Ho rubato la Gioconda” che ne ricostruiva la storia. Nel 2006 venne realizzata anche una fiction con Alessandro Preziosi che andò in onda su Canale 5.