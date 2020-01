La Befana arriva in pediatria con l’autoscala dei Vigili del fuoco

La Befana dei Vigili del Fuoco è una grande e bella tradizione che anche quest’anno si rinnova grazie all’iniziativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio-Gallarate. Lunedì 6 gennaio dal primo mattino personale operativo del distaccamento, in stretta collaborazione con l’Associazione nazionale VVF della provincia di Varese visiterà il reparto di pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio e a seguire quello di Gallarate.

La manifestazione, in accordo con le rispettive direzioni sanitarie, prevede l’arrivo con l’autoscala della Befana che porterà oltre ad un momento di allegria anche tanti doni ai piccoli ospiti dei due reparti che sono purtroppo costretti a non poter trascorrere questo momento in famiglia.

In chiusura la tradizionale visita alla Casa accoglienza gialla di Sacconago a Busto Arsizio sempre con una moltitudine di doni e tanto calore umano. In questaversione inedita della Befana “volante” dei vigili del fuoco, parteciperanno almeno una ventina di persone del distaccamento dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione.