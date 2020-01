La cultura va lontano. E le associazioni di Samarate ci vanno insieme

La cultura può andare lontano e le associazioni di Samarate ci vogliono andare insieme. Partono – nel senso che incominciano – Iris e Amici della Biblioteca, che propongono una iniziativa congiunta: partono – fisicamente – perché la proposta è la visita (con pullman organizzato) alla mostra a Monza del grande fotografo Steve Mc Curry.

«Come Amici della biblioteca abbiamo sposato volentieri questa idea di Francesco Tiziani, perché il lavoro sinergico è fondamentale, se si vuole fare qualcosa a Samarate» dice Alfonso Pellizzaro, animatore dell’associazione che promuove la lettura e che lo ha fatto in forte connessione con il tema ambientale, sotto la dicitura della “Cultura nel bosco“.

«Abbiamo rotto il ghiaccio, su valori trasversali abbiamo capito che non è opportuno che ognuno coltivi il suo orticello: serve un cambio di passo nella direzione della sinergia» aggiunge dal canto suo Francesco Tiziani, presidente di Iris. «Facciamo massa critica per incrementare una offerta di qualità per questa città. Potrebbe essere la prima di una serie di occasioni progettuali, non sappiamo ancora cosa faremo, ma avere questa visione è importante».

Le due associazioni hanno deciso di lavorare insieme, consapevoli anche del momento particolare che sta vivendo l’associazionismo samaratese, con la nascita (nell’ultimo lustro) di ben cinque nuove associazioni. L’esempio di sinergia, anche tra nuove e “vecchie” realtà cittadine, non è del resto isolato, come dimostra anche la collaborazione – ormai avviata – tra Samarate Loves Books, la cooperativa La Nazionale e Anpi di Samarate e Verghera.

Tornando alla mostra di Mc Curry all’Arengario di Monza, la data prescelta è la domenica 1 marzo. Si parte dalla biblioteca comunale alle 13.45 e il prezzo è di 20 euro, comprensivo di pullman e biglietto d’ingresso. Per adesione: Alfonso 3462532983; Francesco 349 3008989