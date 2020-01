La festa dello sport al Paccagnini: premiate le associazioni del territorio

Una serata dedicata alle eccellenze dello sport. Il team dell’eccellenza arriva alla quinta edizione e, come ogni anno, omaggia gli sportivi di Castano Primo. Il sindaco Giuseppe Pignatiello e l’assessore allo sport Carola Bonalli, insieme al presentatore Davide Daccò, hanno aperto la serata all’auditorium Paccagnini ringraziando tutte le associazioni sportive che lavorano sul territorio.

Presente la campionessa Chiara Lualdi

Ogni anno c’è un ospite d’eccezione: quest’anno è arrivata Chiara Lualdi, campionessa di pattinaggio freestyle. Nel 2016 si è ritirata ed è diventata commissario tecnico della nazionale, dopo aver collezionato premi per tutta la carriera: è stata campionessa italiana della sua disciplina dal 2002 al 2016, ininterrottamente; ha vinto la coppa del mondo nel 2009 e l’argento nel 2007; in nazionale ha collezionato in totale 5 ori, 8 argenti e 10 bronzi. Quello che insegna ai suoi atleti – della nazionale e dell’Accademia Bustese Pattinaggio – è che «non bisogna mai porsi limiti».

Gli atleti premiati

Molti sono stati gli sportivi premiati: Alberto Carnieletto, Martina Zanellati e Lucia Musumeci dell’atletica Bienate e Magnago; Maurizio Croci della JKS karate; Antea Luisa Boldini e Julian Bortolami del Velo club Marcoli; Gabriele Paccagnini, Samuele Barigozzi e Luca Valente della società Arcieri Tre Torri, per la categoria ‘giovanissimi’; la squadra agonistica 6-16 anni e la squadra master della società Aqua1Village; Paolo Pittà dell’associazione Boxe Castano; Federico Pasa della società BMX Maikun Factory Team; Marika Labanca della Pallacanestro Stella Azzurra; Lorenzo Gobbo del BG junior ciclismo; Andra Impelluso della Virtus MDP calcio a 7; Carlo Iannantuono del Tiro a segno Uboldo; Sisto Facchetti dell’ETRC team Roping; gli italian snipers Simone Tunno, Stefano Tunno, Antonio Griscua e Roy Murdoch; la scuola di danza Tersicore; Gabriele Mazzucchelli degli Arcieri Della Rocca; Melissa Berardi dello skating club Vanzaghello; Davide Maggi della Polisportiva Castanese Libertas; l’associazione Nosea amici di Marco Bettin; Carola Bonalli, Matteo Fabbri, Fabio Locarno, Maurilio Canina e Pietro Baroni di Amici dello Sport podistica Castanese.

Menzioni speciali per Nadia Bonalli, Carlo Travaini, Francesca Adriatico, Leonardo Iomini ed Elia Massidda.