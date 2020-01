La Lotteria Italia premia il paese di Ferno: tre biglietti vincenti

Una bella botta di fortuna, per un solo paese: a Ferno, vicino a Malpensa, la Lotteria Italia regala ben tre premi.

Certo, stiamo parlando dei premi “di terza categoria”, da 20mila euro, quelli che al massimo vanno bene per cambiare l’auto o regalarsi una vacanza di lusso (per parlare di extra e non di cose essenziali).

I premi di terza categoria sono circa duecento e, tra questi, sei sono in provincia di Varese, uno venduto nel capoluogo, uno a Somma Lombardo, uno a Gallarate e – appunto – ben tre a Ferno. Sono anche vicini come numero di matrice, anzi vicinissimi: si tratta dei biglietti numero P474343, P474346 e P474348.

Tanto che c’è da chiedersi se per caso i premi non siano andati alla stessa persona, se questa ha comprato più biglietti in fila. Chissà poi se sia davvero un abitante Ferno o un passeggero in transito a Malpensa, visto che in territorio fernese ricade anche l’aerostazione dello scalo internazionale, con relativi negozi. In ogni caso, davvero un caso curioso.