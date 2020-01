La mostra e l’incontro con il testimone, Lonate celebra il Giorno del Ricordo

Anche Lonate Pozzolo celbra il 10 febbraio, istituito nel 2004 come Giorno del Ricordo per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale“.

L’assessorato alla Cultura con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato Provinciale di Milano propone sabato 8 febbraio 2020 due importanti occasioni per approfondire la conoscenza di “una drammatica pagina di storia che vide migliaia di persone uccise nelle cavità carsiche di Venezia Giulia e Dalmazia ed altrettante persone costrette ad abbandonare le proprie terre nel contesto delle violenze alla fine del secondo conflitto mondiale”.

Conferenza “1943/1960 L’esodo degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia” preceduta da un breve filmato in programma dalle ore 17.00 presso la Sala Ulisse Bosisio del Monastero S. Michele in via Cavour 21. Guiderà la serata Piero Tarticchio esule istriano e figlio di genitore infoibato.

Alle ore 18.00 ci sarà invece l’inaugurazione della mostra “Il Giorno del Ricordo – Conoscere per Ricordare” presso l’Ala Nord del Monastero San Michele. Vengono esposti pannelli storici che ricostruiscono le vicende della Venezia Giulia e della Dalmazia sino alla tragedia degli Italiani espulsi dalle terre annesse dalla Jugoslavia. La mostra resterà visitabile nei giorni feriali da sabato 8 febbraio sino a sabato 22 febbraio 2020 in orario 10.00-12.00 e 15.00-18.00 – il sabato orario 10.00-12.00.