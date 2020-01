La Openjobmetis fa tremare Sassari. L’impresa sfuma su un fischio “assassino”

Delitto e castigo. Il castigo è la sconfitta rimediata dalla Openjobmetis a Sassari per 93-87 al termine di una partita equilibrata in cui Varese ha tenuto testa alla seconda forza del campionato, riuscendo anche a mettere il naso avanti nel finale e a cullare il sogno di fare l’impresa in terra sarda. Il delitto è invece il fischio che, di fatto, ha chiuso i conti: un fallo antisportivo affibiato a Siim-Sander Vene a 18” dalla fine con il punteggio altamente in bilico (89-87) dopo la schiacciata messa a segno da Simmons.

Vene ha fermato Pierre in palleggio con un contatto comunissimo in questo frangente, non certo diverso da quelli commessi poco prima da Pierre e Bilan sui giocatori di Varese, sfruttando il fatto che il Banco Sardegna non fosse ancora in bonus (ci scusino i meno avvezzi al regolamento se parliamo in termini tecnici). Sul contatto falloso tra Vene e Pierre è stato il primo arbitro Martolini a segnalare l’antisportivo che, oltre a concedere due tiri liberi, ha dato anche il possesso palla successivo alla Dinamo mettendo praticamente fine alla partita.

A proposito di tiri liberi: 38 quelli tirati dai padroni di casa (30 realizzati), appena 10 quelli a favore della Openjobmetis. Vero, Varese è squadra che difende spesso con veemenza e, al contrario, molte volte preferisce giocare sull’arco dei 3 punti in attacco riducendo la possibilità di contatti e infatti il metro – opinione nostra – non è sembrato particolarmente sbilanciato, però il divario è sembrato davvero molto ampio. Tanto che, e non era mai successo prima, il general manager biancorosso Andrea Conti si è presentato in conferenza stampa per esprimere ufficialmente il proprio disappunto, spalleggiato poco dopo da Attilio Caja. «Trovo inaccettabile che Pallacanestro Varese subisca così dalla terna arbitrale» ha tuonato il dirigente biancorosso. Parole durissime e comprensibili che non vogliono togliere meriti a Sassari – Conti e Caja lo hanno ribadito – ma che esprimono un disappunto che è di tanti appassionati biancorossi.

Peccato, perché questo epilogo rovina una prova davvero valida di Ferrero e compagni, mai così sul pezzo in trasferta contro una squadra di alto rango come Sassari, meglio anche di quanto fatto sul parquet della Virtus Bologna. Con qualche neo, ci mancherebbe, ma anche con tanto coraggio impersonato da un favoloso Matteo Tambone, da un concretissimo Jason Clark (che ha ripetuto in parte le prodezze di Treviso) ma pure da Jakovics e, nel finale, da Simmons. In due però hanno mancato l’appello: Peak subito alle prese con i falli è stato panchinato senza remore, Mayo ha fatto ancora peggio, fallendo ogni possesso che avrebbe potuto farlo risalire da una insufficienza profonda e, al contempo, avrebbe permesso a Varese di assestare colpi decisivi per portare a casa i due punti. Settimana prossima si torna a Masnago contro Trieste, una gara che servirà (quasi) a regolare i conti con la zona salvezza: la OJM vista a Sassari fa indubbiamente ben sperare. Augurandoci che le parole di Conti non portino a qualche “vendetta” dai padroni del vapore (con Recalcati in panchina, anni fa, era accaduto).

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

BANCO SARDEGNA SASSARI – OPENJOBMETIS VARESE 93-87

(28-25, 50-43; 75-70)

SASSARI: Spissu 8 (0-2, 1-3), Vitali 14 (3-4 da 3), Pierre 22 (4-6, 2-4), Sorokas 13 (2-4, 3-6), Bilan 18 (7-10); Bucarelli, De Vecchi, Magro 2 (1-1), Gentile 10 (1-2, 0-2), Jerrells 6 (0-3, 2-5). Ne: Re, Evans. All. Pozzecco.

VARESE: Mayo 5 (1-6, 1-7), Clark 19 (2-5, 5-8), Peak 6 (1-1, 1-1), Vene 6 (0-2, 2-4), Simmons 13 (6-6); Jakovics 10 (1-2, 1-5), Natali, Cervi, Tambone 22 (5-6, 4-9), Ferrero 6 (3-3, 0-2). Ne: De Vita, Gandini. All. Caja.

ARBITRI: Martolini, Paglialunga, Nicolini.

NOTE. Da 2: S 15-28, V 19-31. Da 3: S 11-24, V 14-36. Tl: S 30-38, V 7-10. Rimbalzi: S 40 (11 off., Pierre 12), V 29 (7 off., Clark 7). Assist: S 20 (Pierre 6), V 24 (Jakovics 7). Perse: S 13 (Bilan 4), V 9 (Peak 3). Recuperate: S 6 (Pierre 2), V 6 (Clark 3). Usc. 5 falli: Clark. F. antisportivo: Vene (39.42).