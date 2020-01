La paura del coronavirus nella fase del picco influenzale

Febbre alta e contatti con la Cina: scatta in automatico il protocollo di cura messo a punto dal Ministero della salute.

In questi giorni sono tanti i casi che arrivano in pronto soccorso e fanno alzare i livelli di guardia. Così è avsuccesso all’ospedale di Circolo a Varese per una donna con sintomi influenzali appena rientrata dalla Cina.



Nessun caso di coronavirus ma uno dei tanti di influenza che si contano, in questi giorni di fine gennaio, per l’approssimarsi del picco.

INFLUENZA

La scorsa settimana il tasso di contagio è salito al 10,58 ogni mille abitanti. In Lombardia, le persone che si sono ammalate sono state 1359, in prevalenza bimbi piccoli e piccolissimi ( tasso del 25 per mille) e minori ( 15,21).

La categoria più protetta risulta quella degli over 65, a cui è offerto gratuitamente il vaccino, la cui percentuale di ammalati è del 5,45 per mille.

Nei prossimi giorni si attende il picco con la massima diffusione del virus influenzale: una situazione complicata collegata al timore dell’annuncio dell’Organizzazione mondiale della sanità che parla di “emergenza globale”.

EMERGENZA GLOBALE

La dichiarazione della massima autorità sanitaria internazionale va però letta nei suoi termini concreti: si è in presenta di “emergenza globale” quando il virus si diffonde oltre ai confini territoriali arrivando nei diversi continenti.

A livello locale, però, la minaccia rimane bassa o medio bassa: con i sistemi di controllo messi in atto del Ministero, si stima che il numero dei casi rimarrà molto contenuto.