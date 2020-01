La Pro Loco: “Aiutateci ad organizzare il carnevale a Uboldo”

Quest’anno il 29 febbraio ad Uboldo si festeggerà un carnevale più partecipato che mai.

L’idea è quella organizzare una sfilata di gruppi mascherati per le vie del Paese.

Per farlo però c’è bisogno della partecipazione di tutta la cittadinanza e infatti la Pro Loco locale, incaricata di organizzare l’evento, ha chiesto l’ausilio non solo delle contrade del Paese, ma anche delle associazioni, delle classi scolastiche e dei gruppi di amici, invitandoli ad aderire all’iniziativa. Al termine della festa è prevista una premiazione per i gruppi più numerosi.