La rimonta dei Mastini si ferma sul più bello: Coppa Italia al Merano

La Coppa Italia di hockey rimane a Merano ed entra per la prima volta nella bacheca della società che ha organizzato una bella edizione delle Final Four. Bella ma anche amara per i Mastini Varese, arrivati a un passo dalla rimonta leggendaria e però sconfitti con il punteggio di 6-5.

Galleria fotografica Coppa Italia: Merano - Mastini 6-5 4 di 6

Commoventi i gialloneri a dare il tutto per tutto sul ghiaccio: sotto per 6 gol a 2 a inizio del terzo e ultimo periodo, i ragazzi di Da Rin hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo e realizzato tre reti che hanno completamente riaperto la contesa. Negli ultimi minuti però, il portiere di casa Tragust ha abbassato la saracinesca e ai Mastini non è bastato neppure togliere Tura per avere una doppia superiorità numerica: l’ultima parata del goalie meranese su Borghi, a pochi istanti dalla sirena, ha consegnato il trofeo alle Aquile.

Un peccato: il Varese ha pagato a caro prezzo il primo terzo di gioco, replicando le difficoltà viste sabato nella semifinale con il Pergine. Il Merano ne ha approfittato mettendo a segno tre reti nei primi 10′, un fardello che ha poi condizionato l’intera partita. Da lì è iniziata la rincorsa davanti a oltre 2mila spettatori, con alcune centinaia di tifosi arrivati dalla Città Giardino per sostenere Raimondi e compagni. I gialloneri hanno dovuto fare i conti con qualche penalità che ne ha rallentato il cammino. Nel periodo centrale i primi due gol (Vanetti e Schina) hanno riaperto una prima volta il match, ma a cavallo del secondo intervallo il Merano ha dato l’impressione di rimettere le mani sulla coppa, con i gol del 6-2. Poi la rincorsa a perdifiato, fermata solo dalla sirena conclusiva.

SEGUE ARTICOLO COMPLETO

MASTINI VARESE – MERANO PIRCHER 6-5

(3-0; 2-2; 1-3)

MARCATORI: 4.41 Ansoldi (M), 6:59 Nardi (M – Mitterer), 9:27 Ansoldi (M – Carpino – Terzago)PP1; 27:03 Borgatello (M – Moren – Ansoldi)PP1, 27:41 Vanetti (V – Schina, Tedesco), 28:52 Schina (V – M.Borghi, Tedesco)PP1, 38:52 Terzago (M – Gruber, Radin)PP1, 44:10 Nardi (M), 47:57 M. Borghi (V – Schina)PP1, 49:41 Tedesco (V- Ilic – M.Borghi), 52:23 F. Borghi (Schina – Franchini).

VARESE: Tura (Menguzzato); Re, Ilic, Schina, F. Borghi, Mazzacane, Cecere, Lo Russo, Odoni; M. Borghi, Vanetti, Asinelli, Perna, Ross Tedesco, Raimondi, M. Mazzacane, Franchini, Piroso, Andreoni, Teruggia, Privitera. All. Da Rin.

ARBITRI:Luca Cassol, Fabio Lottaroli.

NOTE. Penalità: M 24′, V 20′. Superiorità: M 3-7, V 2-9. Spettatori: 2.210.