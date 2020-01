La tragedia degli ebrei italiani, dalle leggi razziali alla Shoah

Cardano al Campo celebra il Giorno della memoria domenica 26 gennaio con una conferenza sulla “Tragedia degli ebrei italiani, dalle Leggi Razziali a Auschwitz”.

Ne parleranno il professor Giancarlo Restelli e il dottor Claudio Villa.

L’appuntamento è alle 10.30 alla biblioteca civica Gianni Rodari, in via Torre 2, a Cardano al Campo.

L’iniziativa, proposta dall’amministrazione comunale, si svolge nella stessa mattina in cui l’Anpi sarà in piazza con la sua iniziativa (patrocinata dallo stesso Comune) che coinvolge anche i ragazzi del CCRR. Essendo i due luoghi molto vicini, è una occasione per un percorso in due tappe sul tema della memoria.