La trasformazione di Favino in Bettino Craxi in 5 ore di trucco

Come si trasforma un attore in uno storico personaggio politico? Tanta bravura, certo, ma anche lunghissime sessioni di trucco come quelle alle quali si è sottoposto Pierfrancesco Favino per “trasformarsi” in Bettino Craxi per il film Hammamet in uscita oggi, 9 gennaio, nelle sale.

Per impersonare l’ex presidente del Consiglio dei ministri nella pellicola di Gianni Amelio, Favino si è sottoposto a sedute di trucco di cinque ore al giorno e ha pubblicato un video di queste lunghe sedute.