Quando l’abbigliamento sportivo incontra il tempo libero

Diciamo le cose come stanno: vestirsi comodi ogni giorno è una cosa a cui tutti vorremmo ambire ma che per impegni di lavoro o altre situazioni non sempre riusciamo a fare. Qualche tempo fa, quando esistevano le tute mono-forma e poco altro, non era nemmeno semplice andare in giro comodi e non sentirsi osservati. A volte si era tentati di andare in ufficio coi pantaloni della tua salvo poi cambiare subito idea.

In un modo o nell’altro l’abbigliamento sportivo fa parte di noi e delle nostre vite e negli anni questa tendenza si è sviluppata fino a diventare una moda e un vero e proprio business per le aziende. Per la gioia di molti, infatti, i capi di abbigliamento sportivo sono ormai una tendenza tanto da spingere le grandi aziende a farne un prodotto alla moda, pensati e creati per lo sport e per il tempo libero.

Alzi la mano chi non ha visto una foto di Beyoncé in tuta, ma pur sempre bella e di classe! I grandi marchi nel tempo hanno investito in ricerca e stile, creando dei capi che permettono di vestirsi comodi, di sentirsi bene e di apparire in gran forma. Provare per credere.

Come si è sviluppata questa tendenza nel tempo?

Tutto è iniziato in America dove le donne hanno iniziato a fare yoga con un abbigliamento sempre più pratico che col passare degli anni è diventato trendy e ricercato. È in questo periodo che fanno il loro ingresso i leggins e da lì la moda sportiva è cambiata per sempre. Il primo a portare in passerella l’abbigliamento sportivo è stato Alexander Wang, stilista statunitense di origini taiwanesi. Nonostante la giovane età si è mostrato ai riflettori con una intuizione logica ma non scontata.

Questo stile ha trovato terreno fertile sia per il grande vantaggio, come abbiamo detto, di vestire comodo ma soprattutto perché, col tempo, sempre più persone prediligono uno stile di vita sano, praticano sport e si prendono cura del proprio corpo in ogni suo aspetto.

L’abbigliamento sportivo, nonostante la sua evoluzione fashion, non ha perso il suo appeal ed è molto gradito da chi si allena. Questo grazie a tessuti sempre nuovi e traspiranti, forme e colori che risaltano le forme e la comodità durante l’utilizzo. Che sia una passeggiata, una seduta di yoga o un pomeriggio in palestra ma non solo: un pomeriggio in giro per negozi o un momento con le amiche, l’abbigliamento sportivo pensato per il tempo libero vi farà sentire bene, a vostro agio e di tendenza.

Su cosa puntare? Non esiste una vera e propria regola, molto dipende dal gusto. Ricordate che T-Shirt e pantaloni che risaltino le curve, corredate da scarpe ginniche vanno sempre bene. Occhio ai colori: Meglio seguire le stagioni e puntare su colori tenui e freddi durante l’inverno e più caldi e colorati in primavera ed estate.

Trova l’outfit che fa per te, oggi è facile scegliere in store o tramite i negozi online che hanno anche il grande vantaggio di avere una vastità di prodotti disponibili a casa nel giro di pochi giorni.