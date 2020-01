Lago di Garda: come rimanere sempre aggiornati con Mantova chiama Garda

Festival, appuntamenti letterari ed eventi musicali, ma anche notizie, interviste e approfondimenti di cultura generale. Tutto questo è Mantova Chiama Garda, nota realtà di informazione locale disponibile online e in edicola. Il sito di mantovachiamagarda.it, infatti, è l’estensione virtuale del magazine cartaceo MCG Mantova Chiama Garda, inserto di approfondimento distribuito periodicamente da La Voce di Mantova e La Stampa.

L’offerta online di Mantova Chiama Garda

Il sito di Mantova Chiama Garda, così come l’omonimo magazine cartaceo, offre uno sguardo attento su tutto ciò che accade tra le province di Mantova, Verona, Brescia e sui territori che costeggiano il Lago di Garda. Oltre alle notizie locali, infatti, il magazine offre ai suoi oltre 80 mila lettori un calendario completo bimestrale su tutti gli eventi in programma, un cartellone che annovera, in particolare, incontri culturali, mostre d’arte, spettacoli musicali e rassegne; ma sul portale è dato ampio risalto anche agli appuntamenti più tradizionali, come le feste, le fiere e le sagre presenti sul territorio.

Newsletter gratuita e abbonamenti

Per rimanere sempre aggiornati con Mantova Chiama Garda, è possibile iscriversi gratuitamente alla newsletter e ricevere, giorno dopo giorno, tutte le news più importanti. L’iscrizione, naturalmente, è aperta a tutti e può essere effettuata in pochi secondi tramite una procedura più che intuitiva: basta semplicemente collegarsi al sito ufficiale, cliccare su “newsletter”, inserire il proprio nome e un indirizzo di posta elettronica valido e seguire le istruzioni via mail. Chiunque voglia invece puntare su un servizio dedicato e restare sempre aggiornato su news, inchieste ed approfondimenti, può invece sottoscrivere un abbonamento, disponibile allo stesso tempo sia per il magazine cartaceo che per il portale online.

News, economia e approfondimenti

Di fondamentale importanza su Mantova Chiama Garda è l’area dedicata alle news, una sezione sempre aggiornata sulla realtà locale che affronta i temi di politica, lavoro, economia e cultura. Ad arricchire questa parte del sito, un’area riservata alle opinioni, un punto di vista nuovo e puntuale sulle principali vicende governative e socio-economiche del paese.

La guida ai ristoranti sul Lago di Garda

Una delle iniziative più interessanti di Mantova Chiama Garda è la sezione dedicata al settore food. Si tratta, in particolare, di una guida ai ristoranti dettagliata e aggiornata, dove è possibile trovare informazioni accurate sulle attività eno-gastronomiche locali. Per ogni realtà culinaria attiva sul Lago di Garda, il portale offre una scheda attenta sullo stile del locale, sulla storia dei suoi fondatori e sulle portate principali; ma non manca una descrizione più che curata dello chef, tra ispirazione, esperienze, ingredienti favoriti e specialità nel menù.

Naturalmente, la guida ai ristoranti di Mantova Chiama Garda è adatta a tutti i palati: da quelli che amano i ristoranti di lago o le realtà stellate, passando per quelli che favoriscono le trattorie e le piccole locande dell’entroterra.

I vini del territorio

Con la sezione dedicata ai vini, Mantova Chiama Garda affronta al meglio la sua scommessa con la territorialità. In quest’area, ad accogliere i lettori è un’accurata sezione riservata ai vini di produzione locale, tutti accompagnati da una minuziosa descrizione dei vigneti, delle cantine e del luogo esatto di provenienza. Ogni scheda punta inoltre l’attenzione sulla realtà imprenditoriale da cui ha origine il prodotto, oltre alle migliori annate disponibili in commercio, gli anni di maturazione e i riconoscimenti ricevuti.

Gli appuntamenti eno-gastronomici

Su Mantova Chiama Garda è possibile restare sempre aggiornati sugli appuntamenti eno-gastronomici attivi sul Lago di Garda e nei territori di Mantova, Brescia e Verona. La sezione del sito dedicata alla cucina offre infatti ai lettori una rubrica dal titolo Luoghi e Sapori, che punta i riflettori sugli eventi locali nei quali la produzione vinicola incontra la ristorazione. La sezione Grandi Eventi si occupa invece di dare risalto ai programmi più attesi della stagione, con un focus sulle aziende e sui protagonisti più attivi nell’ambito della produzione locale.