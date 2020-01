L’assessore Cattaneo tra gli alunni delle elementari: “Entro 3 anni il Lago di Varese sarà balneabile”

Raffaele Cattaneo, assessore regionale all’ambiente e clima, ha incontrato venerdì 31 gennaio i bambini della scuola elementare Molinari di Bardello in una mattinata tutta dedicata al Lago di Varese. «Quando riusciremo a fare il bagno nel lago?» è stata la domanda che i giovanissimi studenti hanno subito posto all’assessore. Una richiesta che secondo l’amministrazione regionale potrà essere finalmente soddisfatta già nel giro di pochi anni.

«Il processo di depurazione del Lago di Varese – ha fatto sapere Cattaneo – sarà molto lungo e graduale, ma entro il 2023 vorremmo rendere l’acqua abbastanza pulita da rendere il lago nuovamente balneabile».

«In totale – ha dichiarato l’assessore – i fondi stanziati per la depurazione superano i 12 milioni di euro, e serviranno a finanziare interventi di monitoraggio così come il rinnovamento dei sistemi di raccolta e filtraggio delle acque di scarico nelle aree circostanti al lago».

Uno degli interventi su cui si è già all’opera è la riduzione dei livelli di fosforo disciolti nell’acqua del lago. L’accumulo di sostanze nutritive – come appunto il fosforo – può portare alla proliferazione di alghe in superficie capaci di ostacolare lo scambio di ossigeno con l’atmosfera. Inoltre, la loro decomposizione causa l’emissione di altre sostanze (ammoniaca, metano e acido solfidrico) dannose per i pesci e tutta la fauna lacustre. «Nel corso degli ultimi anni – ha detto l’assessore – i livelli di fosforo si sono abbassati drasticamente». «Già in primavera – ha poi aggiunto Cattaneo – inizieranno i primi interventi per la realizzazione di nuovi sistemi di monitoraggio in diverse aree del lago».

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di cambiamenti climatici, con una riflessione riguardo le manifestazioni dei “Fridays for future”. «Greta Thunberg – ha commentato Cattaneo – ha avuto il grande merito di aver portato all’attenzione di tutti il problema, e ora è il momento di risolverlo. È però sbagliato pensare che non si sia ancora fatto nulla. Regione Lombardia per esempio ha iniziato già dal 2005 a promuovere misure relative a favorire la riduzione di emissioni, e alcuni anni fa abbiamo emanato una serie di provvedimenti per far fronte al rischio di fenomeni meteorologici più intensi e frequenti».