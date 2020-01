Lavori alla rete del gas, quattro giorni di senso unico alternato

Partono i lavori di allacciamento alla rete del gas metano, e in via Pastrengo – la strada che da san Rocco scende a Maddalena – partirà il senso unico alternato di circolazione, nel tratto in cui si incrocia con via Pandolfi e con via don Minzoni, da martedì 28 a venerdì 31 gennaio la strada, nella fascia oraria tra le 8:30 e le 18.

Durante i quattro giorni sarà posata l’idonea segnaletica per segnalare i lavori in corso, insieme alla presenza di movieri radio collegati per accelerare le operazioni di snellimento del traffico.

Nello stesso periodo e nella stessa fascia oraria è vietata la sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati di via Pastrengo, nel tratto interessato dai lavori; i veicoli lasciati in sosta saranno coattivamente rimossi con spese a carico dei proprietari.