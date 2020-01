I lavori non sono ancora iniziati, ma piazza XXV Aprile fa già discutere i gorlesi

La notizia del cantiere che cambierà l’assetto di piazza XXV Aprile non è passata inosservata a Gorla Minore.

Sono infatti iniziati i primi borbottii di una parte della popolazione gorlese, preoccupata del disagio che si creerà durante i lavori e soprattutto dell’aspetto che avrà la nuova piazza, dopo i profondi cambiamenti che la interesseranno.

Nuovo senso unico e installazione di un semaforo alla fine di via san Martino nelle ore di uscita degli alunni sono le più grandi differenze che riguarderanno l’area, oltre alla riqualificazione del parcheggio del collegio Rotondi.

La questione piazza era stato uno degli argomenti più dibattuti durante la campagna elettorale dello scorso anno: a collocare su fronti opposti il gruppo di Vittorio Landoni e quello di Fabiana Ermoni proprio la visione differente sulla modalità migliore di sfruttare gli investimenti dati da Pedemontana come opere di compensazione.

Il primo cittadino e il suo gruppo hanno però strenuamente difeso le loro intenzioni, motivando la decisione di voler dotare il paese di uno spazio aggregativo e rimarcando le potenzialità del progetto, nonostante le tante polemiche del dibattito elettorale e dei mesi successivi: se una parte di Gorla appoggia l’iniziativa, restano i dubbi dell’altra parte. Non resta che attendere la fine dei lavori per comprendere l’impatto che la nuova piazza avrà sulla vita quotidiana dei cittadini.

A Gorla Minore non si pensa soltanto alla nuova piazza, però, come spiega l’amministrazione: «Nell’anno appena trascorso, dopo aver portato avanti ulteriori interventi di asfaltatura, sono partiti i lavori della nuova mensa scolastica e abbiamo chiuso i lavori di ristrutturazione dell’anagrafe che verranno completati definitivamente non appena assegneremo l’appalto degli infissi interni dell’intero edificio. Tra fine gennaio e inizio febbraio termineranno i lavori del nuovo archivio comunale e verrà posata la nuova scala al Gorlino. Infine – aggiunge il Primo cittadino – nei mesi di marzo/aprile inizieranno i lavori nei campi di calcio e in via Petrarca mentre aggiudicheremo i lavori di riqualificazione di via Giacchetti».

Attenzione anche per il futuro della Pro loco: l’associazione gorlese, che lo scorso anno ha festeggiato i primi dieci anni di attività potrà nei prossimi mesi trasferirsi nei nuovi locali: «A breve inizieranno i lavori per la nuova sede» spiega l’assessore Giuseppe Migliarino. «È necessario attendere la sistemazione degli impianti e dei serramenti e la collocazione della caldaia, dopodiché finalmente i volontari potranno entrare nella loro nuova sede».