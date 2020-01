Lavoro e ballo, i trucchi di Vittoria per arrivare a 104 anni

Lavorare e ballare, mangiare il giusto e godere dell’affetto dei nipotini: è questo il segreto di longevità di Vittoria Crespi, che oggi è arrivata al bel traguardo dei 104 anni. Galleria fotografica Vittoria centenaria Busto 4 di 6

Da cinque anni ospite dell’istituto La Provvidenza di Busto Arsizio, è stata festeggiata da famigliari e amici con una festa allegra e partecipata.

Pimpante e sorridente, con lo sguardo grato per l’affetto ricevuto e tanta emozione nel cuore, la signora Vittoria ha ringraziato i presenti e raccontato della sua vita di lavoro e dedizione.

«Ho cominciato a lavorare a dodici anni nella tessitura e, col tempo, sono arrivata a insegnare agli altri ad utilizzare i telai – ha raccontato la neo 104enne – questo è uno dei trucchi per arrivare alla mia età: impegnarsi con passione nel proprio impiego».

Una lezione di vita ritenuta importante dall’assessore Osvaldo Attolini, che ha portato gli omaggi del sindaco Antonelli e festeggiato Vittoria: «Parole sagge, che evidenziano come il lavoro possa davvero rappresentare un modo per realizzarsi, un motivo per essere felici, non solo di guadagnarsi lo stipendio», ha evidenziato l’assessore, felice di aver preso parte ad un «momento importante per la Comunità e incoraggiante per chi ha aspettative per una vita longeva e di qualità».