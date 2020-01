Le fotografie e i sogni, appuntamento in Cooperativa San Martino

A Ferno, in Cooperativa San Martino riprendono gli appuntamenti dei “Percorsi d’Arte” organizzati in collaborazione con Circolo Fotografico Bustese, Associazione Agogica con il Patrocinio di LegaCoop Lombardia.

Venerdì 24 gennaio, alle 21, in via Mazzini, 16 una appuntamento dedicato all’arte fotografica dal titolo: “Le Fotografie sono l’inizio della maggior parte dei sogni”. Nizzero e D’Alessandro con la loro professionalità ci condurranno in una delle molteplici dimensioni dell’espressione artistica.