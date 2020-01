Le sardine varesine si mettono… nei panni degli altri

Sale l’attesa per il raduno delle Sardine Varesine, in programma sabato 25 gennaio alle 15 in piazza San Vittore.

Ieri sera l’ultima riunione organizzativa che ha messo a punto alcuni dettagli del programma.

Tra le iniziative che animeranno il flash mob ci sarà “Mi metto nei tuoi panni”, un momento dedicato alla donazione.

Tutte le sardine sono invitate a donare un capo di abbigliamento nuovo o in ottimo stato (se possibile impacchettato) per la Caritas Ambrosiana.

«E’ un dono a chi ha più bisogno di noi – ricordano gli organizzatori – non uno svuota armadi. Se vogliamo essere concretamente d’aiuto per chi sta ai margini, iniziamo da qui, e quindi siate generosi».

Un punto di raccolta sarà attivo in piazza San Vittore per tutta la durata dell’evento, e a fine del flash mob i capi verrano recapitati alla Caritas da personale autorizzato.

Per seguire le iniziative delle Sardine Varesine c’è un gruppo Facebook a cui ci si può iscrivere